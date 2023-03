Egy góllal, 9–8-ra kikapott a magyar válogatott Olaszországtól a zágrábi világkupa-selejtezőben, múlt pénteken. A vereség ellenére szolnoki szempontból örömre is volt ok, hiszen bemutatkozott a válogatottban Vismeg Zsombor, a Dózsa játékosa, aki újoncként ráadásul gólt is szerzett az olaszok ellen. Vismeg aztán a Japán elleni, szombati, 17–7-re megnyert találkozón is szerzett egy találatot. Magyarország három mérkőzést követően két győzelemmel és egy vereséggel a második helyen áll selejtezőcsoportjában.