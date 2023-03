Fordulatokban bővelkedő összecsapást hozott a Szolnoki Olajbányász és riválisa, az Alba Fehérvár őszi csatája, amelyet végül 94-90-re a Tisza-partiak nyertek. Azon a mérkőzésen is pályán volt Lukács Norbert, az Alba saját nevelésű, az Olaj jelenlegi válogatott játékosa, aki bár az utóbbi időben mandulaműtéten esett át, majd betegség miatt is hiányzott, most úgy érzi, visszanyerte erejét, és mindent megtesz majd a pályán a Szolnok sikeréért.

– Hogy érzi magát a betegségei után?

– Nehéz időszakot hagytam magam mögött az utóbbi időben, de napról napra jobb állapotba kerülök, most úgy érzem, teljesen felépültem és közel vagyok a százszázalékos teljesítményemhez.

– Különleges mérkőzés vár önre, hiszen gyerekkorától az Alba játékosa volt, tulajdonképpen a fehérvári klubnál nőtt fel. Milyen érzéssel lép pályára szombaton?

– Próbálok nem tulajdonítani nagy jelentőséget a mérkőzésnek, igyekszem úgy hozzáállni, mint bármely más összecsapáshoz az alapszakaszban. Azt ugyanakkor nem feledhetjük, hogy közvetlen rivális ellen játszunk, akikkel nagy eséllyel a rájátszásban is összeakadhatunk. Mindenki várja már az összecsapást, ráadásul én először játszom Fehérváron az Alba ellen, szeretnék győzelemmel visszatérni.

– Ősszel egy végletekig kiélezett, hosszabbításba torkolló találkozót játszottak Szolnokon. Most milyen mérkőzés várható?

– Nagyon jó meccsre számítok! Az biztos, hogy mindkét csapat nagyon akarja majd a győzelmet, és bízom benne, hogy mi kerülünk ki győztesen az összecsapásból. Ehhez arra lesz szükség, hogy az őszi találkozóhoz hasonlóan már az elején magunkhoz ragadjuk az előnyt, utána viszont végig kontrollálnunk kell a mérkőzést, nem szabad kiengednünk.

– Az Olajnak már biztosan megvan a második hely az alapszakaszban. Ennek fényében kellően motiváltak tudnak maradni az Alba ellen?

– Egy ilyen nagy rangadón mindenki motivált. Úgy vélem, a biztos második hely még hasznos is számunkra, hiszen nincs miért aggódnunk, mindenféle tehertől mentesen játszatunk.

– Milyen játékot vár a fehérváriaktól?

– Jó formában vannak az utóbbi időben, az edzőváltásuk után láthatóan felpörögtek. A támadójátékuk nagyon feljavult, a tranzíciós játékuk pedig az egyik legjobb a ligában – ezeket kell majd hatástalanítanunk.