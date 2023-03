Szolnoki MÁV FC–Majosi SE 3-2 (1-1)

Szolnok, 300 néző, vezette: Kakuk Sz. (Pagonyi, Juhász)

Szolnok: Csáki – ANTAL G., KIS B., Szabó R., ROKSZIN (Kálmán L. 87.) – Tisza, Lengyel B. (Iván M. 69.), PELLES – Barna V. (Kalmár F., a szünetben), Lakatos I. (Kópis, a szünetben), Tömösvári (Gohér 69.) Edző: Horváth Csaba.

Gólszerzők: Pelles (45., 54.), Antal G. (47.), ill. Lőrincz (15.), Lakatos-Lengyel (69.)

A Majos a 15. percben megszerezte a vezetést, ám a hazai csapat szemre is tetszetős játéka a félidő hajrájában egyenlítést eredményezett. A fordulás után a lélektani előny birtokában a Szolnok gyors egymásutánban kétszer mattolta a bonyhádiak védelmét, amellyel magát is megnyugtatta. Túlságosan is, mert a meccs hajrájában akadt egy-két meleg pillanat Csáki kapuja előtt.

Horváth Csaba: – A mai mérkőzésen olyanok voltunk, mint a hangyák, összeszorgoskodtunk három gólt és vele együtt három pontot.