A tavaszi szezont a Besenyszög várhatja az élről, amely közel hibátlan teljesítményt nyújtott ősszel, egyedül a Tiszasas tudta csak felülmúlni a listvezetőt. Nagy előnye azonban nincs a besenyszögieknek, hiszen ott liheg a nyakukban a Jászalsószentgyörgy mindössze két pont lemaradással, és valószínűsíthető, hogy kettejük között dől majd el a bajnoki cím kérdése is.

A harmadik helyen a Tiszasas telelt, amely az egyik legnagyobb meglepetést okozta teljesítményével a megyei harmadosztályban. Fő erőssége a csapatnak egyértelműen a védelem, hiszen lőtt gólokban ugyan elmaradnak a tiszazugiak az élmezőnytől, viszont ők kapták a legkevesebb találatot a mezőnyben.

A dobogóra többen is pályáznak még, köztük a Berekfürdő, amely csupán egy ponttal van lemaradva a harmadik helytől. Hasonló ambíciókkal vághat neki a tavaszi szezonnak a Szolnok Fanatic is, hiszen a bajnokság második felében nem tűnik ledolgozhatatlannak a négypontos hátránya. A Nagyiván hat egységre van jelenleg a Tiszasastól, ami szintén nem lehetetlen küldetés, viszont ehhez az is kell, hogy a Berekfürdő és a Fanatic mellett a sasiak se remekeljenek.

A középmezőnyben a Kőtelek, az Újszász, a Bánhalma, a Kengyel és a Tiszaszőlős is azért küzd majd tavasszal, hogy minél jobb helyezést érjen el a szezon végén. A hátsó régióban a Kétpó, a Jászszentandrás és a Cibakháza viaskodik, azonban valószínűleg nagy változások nem történnek majd a bajnokság második felében.

A 16. forduló programja:

Szombat: Kétpó–Berekfürdő, Bánhalma–Újszász, Szolnok Fanatic–Cibakháza, Nagyiván–Tiszasas, 15.00. Vasárnap: Tiszaszőlős–Besenyszög, Kőtelek–Jászalsószentgyörgy, Jászszentandrás–Kengyel, 15.00.