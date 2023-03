Keleti csoport

Vasárnap, 16.00

Facultas-Tiszafüredi VSE–Eger SE

A tavasszal több rangadót is lejátszó Tisza-tó-parti együttes ezúttal egy papíron könnyebb találkozó előtt áll. De ez csak az elmélet, mert az életben maradásáért küzdő Eger nem fogja egykönnyen megadni magát. A téli átigazolási időszakban megerősített Heves vármegyei alakulat nem kezdte jól a tavaszt, három döntetlen mellett ugyanennyi vereséget is begyűjtött, igaz, csak egy góllal maradt alul ezeken a meccseken. A várakozás alatti szereplésnek áldozata is van a klubnál – a héten szerződést bontottak a korábban Szolnokon is megfordult, a góllövőlistát is vezető Simon Attilával. Tiszafüreden a védelem összeállítása okoz fejtörést Dorcsák Zoltán edzőnek. Ebből a csapatrészből ketten nem is edzettek a héten, így játékuk erősen kérdéses. A nehézségek ellenére a tréner kiadta a vasárnapra is érvényes jelszót: győzni kell!