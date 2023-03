Balul sikerült hétvégén van túl az NB III. Keleti csoportjában a Tiszafüred együttese, amely vereséget szenvedett az Egertől.

Facultas-Tiszafüredi VSE–Eger SE 1–4 (0–2)

Tiszafüred, 300 néző, vezette: Muhari Gergő (Vrbovszki, Varga L.)

Tiszafüred: Tajti – Karika, Galla, Baranyi (Szövetes, 46.), Tomola – Barzsó, Oláh L., Mácsai (Pintér, 78.) – Kenderesi (Oláh N., 46.), Szabó V. (Csábi, 78.), Skulka (Kertész, 67.). Edző: Dorcsák Zoltán.

Gólszerzők: Skulka (50.), ill. Jónyer K. (36., 41.), Kovács D. (80.), Józsa (92.)

A hevesiek a mérkőzés előtt bontottak szerződést legismertebb játékosukkal, a Keleti csoport góllövő listájának vezetőjével, a negyven éves Simon Attilával. Ahogy azt sejteni lehetett, a vendég együttes többre hivatott, mint amire eddigi helyezése utal és ezt be is bizonyította ezúttal. Bár az első félidő hajrájában szerzett két találatára Skulka Botond révén hamar válasz érkezett a folytatásban, a vendégek a hajrában további gólokkal biztosították be győzelmüket.

Dorcsák Zoltán: – Élesebben, koncentráltabban játszott ellenfelünk, mi pedig kihagytuk azt a ziccert, amivel egyenlíthetünk volna a második félidő elején.