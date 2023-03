Közép csoport

Az első félidőben nagyszerűen helytállt a második helyezett vendégeként a Szolnoki MÁV együttese. Mindössze egy lehetőséget teremtett Csáki kapuja előtt az Iváncsa, Horváth Csaba együttese egy hajszállal még jobb teljesítményt is nyújtott ebben játékrészben, mint ellenfele. A folytatás első részében is remekül helytállt a csapat, és sokáig úgy tűnt, hogy ezúttal is megőrizheti kapuját a góltól. Nem így lett, egy elkerülhető találatot kapott a védelem egy pontrúgásból, amelyet a véghajrában egy másik is követett, miután a gárda a gólszerzés reményében kitámadott.

Iváncsa KSE–Szolnoki MÁV 2–0 (0–0)

Iváncsa, 300 néző, vezette: Iványi Gábor (Jakab, Aczél)

Szolnok: Csáki - KÓPIS, Kis B., Szabó R., Gohér - TISZA, LENGYEL (Iván M. 81.), Rokszin (Lakatos 77.) - Antal G. (Pelles 70.), Barna V., Tömösvári. Edző: Horváth Csaba.

Gólszerzők: Barta (78.), Bányai (89.)

Horváth Csaba: – Több volt ebben a mérkőzésben, úgy érzem, hogy a mutatott játék alapján egy pontot megérdemeltünk volna.