Keleti csoport

Karcagi SE–BVSC-Zugló 1–3 (0–1)

Balmazújváros, 200 néző, vezette: Újhelyi Tamás (Zahorecz, Hovanecz)

Karcag: FEDINISINEC – Pap, Szentannai, Nikic, Giuliano (Nagy Z., 66.) – Kovács D., Misák (Ballók B., 37.) Virág, Szabó L. (Gyönyörű, 66.) – MARUSCSAK (Nagy N., 80.), Ballók V. (Potornai, 80.). Edző: Igor Bogdanovics.

Gólszerzők: Ballók V. (59.), ill. Szalánszky (16.), Kesselbauer (48.), Kelemen (84.)

Karcagi részről nagy várakozás előzte meg a még mindig veretlen és a Keleti csoportot utcahosszal vezető BVSC balmazújvárosi vendégjátékát. A zuglóiak – csakúgy, mint két héttel ezelőtt Tiszafüreden – most is igazolták jó hírüket, és már az első negyedóra elteltével megszerezték a vezetést. Partiban volt azonban velük ekkor mėg a vendéglátó, Virág Ákos neve mellett egy ízben látványos kapura lövést is feljegyezhettünk. A listavezető csupán szabadrúgásból veszélyeztette Fedinisinec kapuját ezt követően. A második félidőben szerzett gyors vendégtalálat eldönteni látszott a mérkőzés sorsát, ám egy Maruscsak szólót követően tíz perc múltán szépített a hazai gárda. Mindkét kapu előtt adódtak ezután még lehetőségek, de az egyik oldalon a karcagi hálóőr volt a helyén, a másikon viszont Gyönyörű nem találta el a labdát nagy helyzetben. A hajrában egy védelmi megingást követően biztosította be győzelmét a BVSC.

– A jobb csapat győzött – fogalmazott röviden kérdésünkre Igor Bogdanovics, a karcagiak szakvezetője.

Urbán Flórián, a BVSC Zugló edzője arról szólt: – Nehéz meccs volt, a cseréink azonban jól szálltak be. Végeredményben megérdemelt győzelmet arattunk.