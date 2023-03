Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Tiszaföldvár futsal csapata a második helyen zárta az NB II Keleti csoportjának alapszakaszát, és ezzel öt pontot vitt tovább a felső házba. Később az is kiderült, hogy ott kezdik a földváriak a rájátszást, ahol az alapszakaszt abbahagyták, vagyis a legfőbb rivális, Csenger otthonában.

A találkozó most is hasonlóan alakult, mint a két héttel ezelőtti, a hazai szurkolók nagyszerű hangulatot teremtettek, emellett egy feszült és kiélezett mérkőzést láthattak a kilátogatók. A szatmáriak kezdték jobban az összecsapást, és a 17. percben meg is szerezték a vezetést, azonban Juhász Zsombor révén két perccel később egyenlített a TiSE. Mindkét oldalon rengeteg helyzet alakult ki, viszont a két kapus – hazai részéről Makay Zoltán, míg a földváriaktól Gerhát Dávid – nagyszerű teljesítményt nyújtott.

A fordulást követően a tiszazugiaknak akadt több lehetősége, azonban Gerhát eladott labdájából mégis a Csengerhez került ismét az előny, melyet egy perc alatt meg is duplázott. A meccs hajrájában mindent bevetett a Tiszaföldvár, kapus nélkül támadta végig a mérkőzés hátralévő részét, melynek eredményeként Gerhát egygólosra csökkentette a hátrányt. Egyenlíteni viszont nem sikerült, így maradt a 3–2-es eredmény.

Legközelebb március 27-én a Maglódot fogadja a TiSE.

Csenger–Tiszaföldvár 3–2 (1–1)

Csenger, Vezette: Apkó Tamás.

TiSE: Gerhát – Balanescu, Vincze P., Sindel, Ficsor. Csere: Légrádi, Sipos M., Bozsó, Benedek Zs., Polák, Juhász Zs. Edző: Bozsó László.

Gólszerzők: Fejes (17.), Bakó (30.), Lengyel M. (31), ill. Juhász Zs. (19.), Gerhát (38.).