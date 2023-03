Múlt hétvégén rendezték a fedettpályás U14-es és U16-os összetett magyar bajnokságot, amely a pályaversenyek közül az utolsó volt a téli szezonban.

A budapesti BOK Csarnokban a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola fiataljai ezúttal is kitettek magukért. Diadalmaskodott a leány négypróba csapat U14 korosztályban, Mondi Napsugár, Báldos Lilien Zoé és Tóth Tamara összeállításban (edzők: Ecseki Dániel és Varga Ádám). Báldos Lilien Zoé ráadásul egyéniben is második helyen zárt.

Harmadik helyen végzett leány ötpróbában az U16-os csapat, Karancsi Zsanett, Erdős Veronika, Kalina Eliza és Farkas Emese felállásban, Bencsik Pál és Varga Ádám edzők felkészítésével. Karancsi Zsanett egyéniben sem állt messze a dobogótól, az ötödik helyet szerezte meg, csakúgy, mint U14-ben a csapattal bajnoki címet nyerő Mondi Napsugár.

A fiúk ötpróbában, az U16-os korosztályban az ötödik helyen végeztek, Kalics Krisztián, Kelemen Simon és Milicz Marcell összeállításban (felkészítők: Ecseki Dániel, Varga Ádám, Bencsik Pál).

Összességében pozitív a mérleg

– mondta Ecseki Tibor, a Sportcentrum szakosztályvezetője, akit arról kérdeztünk, az utolsó viadal után hogyan értékeli a szolnoki atléták fedettpályán nyújtott teljesítményét.

– A serdülő korosztálynál most érzékelhető, hogy két év után újra miénk a Véső úti létesítmény, mivel kezd visszaállni a régi ritmusunk. Annak ellenére, hogy az influenza több csapatunk szereplését is hátráltatta, elégedett vagyok, elértük célkitűzéseinket, sőt, ebben a korosztályban túl is teljesítettük – fogalmazott a szakvezető. Hozzátette, nagy elvárásokkal vannak a jövőre nézve, a fiatalok ügyesen lépkednek felfelé.

Mint mondta, az U18-as és U20-as korcsoportokban sérülések nehezítették a versenyzőik dolgát, Kocsis Lucának a felnőtt-, valamint az utánpótlásmezőnyben elért eredménye meglepetés, de nem a bajnoki címe, hanem az ideje miatt (A MÁV sprintere 18 éves futója 7,31 másodperces eredménnyel minden korosztályos csúcsot megdöntött 60 méteren). A szakosztályvezető a felnőtteknél maradva úgy vélte, a sprinter Sipos János is jól szerepelt – hatodik helyen végzett 60 méteren –, valamint a távolugrásban másodikként záró Pázmándi Dominik is, utóbbiban szerinte „még nagyon sok van”, képes lehet kimagaslót ugrani.

Akitől pedig a téli idény után várható kimagasló szereplés, az a gerelyhajító Rivasz-Tóth Norbert.

Ecseki Tibor elmondása szerint a sérülésekből most felépülő, hétszeres magyar bajnok, olimpikon edzéseredményei már most 95 százalékosak, nyárra pedig újra a legjobbját nyújthatja.