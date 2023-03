Magatehetetlenül himbálózott a magyar zászló a kétpói Hét vezér sétány felett. Leszakadt a zászlórúdról. Ez nem is csoda: mint korábban írtuk, viharos szél zúdult múlt szombaton a Jászkunságra, így a 2022-2023-as megyei harmadosztályú bajnokság aznapi, Kétpó–Berekfürdő találkozójára is.

Mivel sípszó előtt egy órával érkeztünk Kétpóra, alkalmunk nyílt bóklászni a bő hatszáz lelkes faluban. Nem is bandukoltunk messzire – csak az út futballpályával szemközti oldalára – a látványért: repedt falú ház, udvarán egy összedőlni készülő bódéval. A ház falán Széchenyi 2020 tábla hirdeti: 4,5 millió forint vissza nem térítendő támogatásból e lakban valaki álláskeresőből 3D-s technológiával foglalkozó vállalkozóvá avanzsált.

A piacot üresen találtuk. A hirdetőtáblán három, sárgulóban lévő fecnit csavargatott a szél. „Keresek megvételre Simson segédmotort” – írta az egyik. Felette hasonló ajánlat, bár ez a vevő nem válogat a márkák között, sőt, alkatrészeket is vásárolna.

A falu végében gondozott kis temető fekszik. Bár a kétpói elődök körül mostanság feszültséget keltenek. Magasfeszültséget, mivelhogy pár éve napelemparkot telepítettek a temetővel szomszédos telekre. A szögesdrót és a kerítés mindenesetre érdekes börtönhangulatot kölcsönöz a sírköveknek.

Világos irány Kétpón

Fotós: A szerző felvétele

Mivel még mindig nem találkoztunk senkivel, biztosra megyünk: betérünk – egy ásványvízre – a Jobbik Presszóba.

Százhúsz éve ez a neve

– szól a válasz a pult másik oldaláról érdeklődésünkre, miért hívják így az ivót.

– Hány kocsma van Kétpón? Most kettő. Volt a Vadvirág a vasútállomáson, de azt bezárták és most önkormányzati melegedőnek használják. Meg van egy másik is. Miért nincs most itt senki? Hát ez ilyen punnyadt időszak. Még heverik a tegnapot. No, meg este nőnapi ünnepség lesz a kultúrházban. A focimeccsre jött? A focisták is ide szoktak ám jönni a mérkőzések után! Örömükben, vagy bánatukban. Mostanság inkább bánatukban...

Hát igen: a Kétpó nem most futja legjobb szezonját.

A forduló előtt mindössze a 12. helyen álltak a versenyben lévő 14 együttesből.

Ősszel hét pontot gyűjtöttek, ebből hatot a mögöttük lévő két csapat ellen. A Berekfürdő ellenben még a bajnoki címben is reménykedhet, amelyhez viszont feltétlenül kellene egy jó tavaszi rajt.

Ehhez képest a mérkőzésen a Kétpó már az első percben vezetést szerzett, nem is akármilyen góllal! A csapatkapitány, Szappanos Norbert jutott labdához jó harminc méterre a kaputól, felnézett, és eleresztett egy löketet, amibe a kapujából túlságosan kint álló Agócs kapus csak belepofozni tudott: 1–0.

Ez már kezdés! Ráadásul az első félidőben a szél is a hazaiakat segítette.

Szappanos Norbert (kékben) hatalmas gólt lőtt, mindjárt a Kétpó–Berekfürdő mérkőzés első percében

Fotós: A szerző felvétele

Ám a találkozóra kilátogató Kétpó-fanok bánatára hamar kiderült: illúzió csupán a hazai pontszerzés reménye. A Berekfürdő már a hetedik percre fordított, a tarthatatlannak bizonyuló Daróczi Dániel, és a többször jól kiugró Szajkó Gergő vezérletével 4–1-re ment el a vendégcsapat a szünetig.

Csóválta is a fejét a pálya szélén Szűcs Antal. Anti bácsi – így hívják ismerői – még emlékszik azokra az időkre, amikor a Kétpó a megyei futball meghatározó szereplője volt. Mint mondta: egykoron két csapatot is kiállított a falu, és ha menni kellett – márpedig menni kellett – Miklósra, vagy Mezőtúrra játszani, még lovaskocsin is megindultak a mérkőzésekre.

Nincs már annyi fiatal, az se mind focizik

– von mérleget a miértekről.

Apropó mérleg: annak a nyelve tovább billent a Berekfürdő irányába a menet közben elkezdődött második játékrészben, a 49. percben már 5–1-re vezetett a Berek.

– Nem a csapattal van itt a gond, talán a fűvel lehet valami – tanakodtak már ekkor félig-meddig tréfálkozva a helyiek drukkerei, akik azért maguk is láthatták, hogy a pálya állapota megfelelt a márciusban szokásosnak.