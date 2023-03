Ceglédi KE–Phoenix-MT Fót 72–65 (20–20, 22–14, 16–14, 14–17)

Szolnok, 300 néző. Vezette: Nyilas I., Borgula Gy., Utasi B.

Cegléd: TÓTH B. 3, VELKEY 10/6, CSABA Gy. 19/9, KALASSAI 17/15, KOVÁCS B. 13. Csere: Tóth Z. 5/3, Berkics M. 4, Karavdic 1, Csákvári, Fodor M. Edző: Siska János.

Kemény, küzdelmes mérkőzést vívtak felek a Tiszavirág Arénában. Az egykoron Olajban és Jászberényben is megfordult, James Kinney vezérletével mintegy negyed óráig jól tartották magukat a vendégek. Az első félidő végén aztán Kalassai Martinék jó védekezéssel és pontos dobásokkal elhúztak vetélytársuktól, 42–34. A térfélcserét követően is jobban játszott ellenfelénél a CKE, amely Csaba György és Velkey János találataival 15 pontos előnyt épített fel a rosszul dobó, sokat idegeskedő fótiakkal szemben. A záró negyedben csökkentették hátrányukat a vendégek, de a hazaiak győzelmét nem fenyegette veszély.

– Elismerésem a fiúknak, megérdemlik a tapsot, ugyanis negyedik győzelmünket arattuk zsinórban – mondta Siska János, a Cegléd edzője. – Mindez annak köszönhető, hogy kellőképp összeérett már a csapat, mindenki megtalálta a helyét. Így a védekezésünk jól tud működni. Most sem kaptunk hetven pontot hazai pályán. A meccs egészén lehet érezni a feszültséget, hiszen nekünk is és vendégeinknek is nagyon fontos volt ez találkozó. Ezek után azt gondolom, reális célunk lehet, hogy bekerüljünk a legjobb nyolcba, erre megvan az esélyünk.

Jászberényi KSE–NKA Pécs 76–81 (19–20, 17–18, 22–24, 18–19)

Jászberény, 300 néző. Vezette: Pozsonyi L., Lengyel Á., Sörlei A.

JKSE: Dunai 7/3, Kucsora 6, Rosics 11/9, IVOSEV 18/6, Olasz Á. 6. Csere: Csík 6, Homoki 9, MESTER 12/3, Czirbus 1, Meleg K. Edző: Miljan Rakics.

Az elmúlt évadhoz hasonlóan ezúttal is nagy küzdelmet vívott egymással a két rivális. A második félidőben azonban elhúztak a listavezető pécsiek, és már 14 pont is volt az előnyük. A záró negyedben azonban 72–73-ra felzárkóztak a berényiek, de az Olaj egykori csapatkapitánya, Kovács Péter által vezérelt vendégek nem engedték ki a kezükből a győzelmet.

– Nem vagyok boldog amiatt, hogy kikaptunk, de nem lehetek elégedetlen, mert a fiúk mindent elkövettek a győzelem megszerzéséért – fogalmazott Miljan Rakics, a Jászberény edzője. – Jó mérkőzést játszottunk a csoport messze legjobb csapata ellen. A srácok jól küzdöttek, de védekezésben elkövettünk néhány kulcsfontosságú hibát, s csak tíz gólpasszunk volt a találkozó során. Egy ilyen kaliberű csapat ellen jobban kell járatni a labdát, több tiszta dobóhelyzetet kell kialakítani.