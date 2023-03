A harmadik helyen álló Tiszafüred a bajnokságot toronymagasan vezető BVSC-t, a Karcag a vele pontazonos Körösladányt látja vendégül, míg a Jászberény a sokkal esélyesebb BKV Előre vendége lesz. A Közép csoportban pedig a Szolnoki MÁV a tabellán jóval előrébb tanyázó Honvéd MFA fiataljait fogadja otthonában. A Karcag vasárnap 13 órakor kezd, a többi mérkőzés 14-kor lesz.

Keleti csoport

Facultas-Tiszafüredi VSE–BVSC-Zugló

Amikor tavaly októberben hullámvölgybe került a Tiszafüred együttese, kevesen gondolták volna, hogy a tavaszi, BVSC elleni mérkőzés rangadónak minősül majd. Pedig így van, a listavezetőt fogadja ugyanis a harmadik helyezett, és a Facultas edzője, Dorcsák Zoltán reméli, hogy nem csak nevében lesz csúcstalálkozó a vasárnapi derbi, hanem meg is tudják nehezíteni ellenfelük dolgát. A hazai együttest bizakodásra jogosítja fel az is, hogy a legutóbbi hat mérkőzésükből ötöt megnyertek és tavasszal több pontot szereztek, mint a BVSC. A fővárosi gárda eddig még veretlen, és szinte már a Keleti csoport bajnokának tekinthető. Ezért is lenne különleges bravúr legyőzésük, amellyel természetesen jelenlegi dobogós helyezését is megerősíthetné a Tisza-tó-parti alakulat.

Karcagi SE–Körösladányi MSK

A tabellán egymás mögött – ötödik és hatodik helyen – tanyázó csapatok mérkőzésén nagy harc várható a pontokért. A rendkívül szoros mezőnyben ugyanis egyikük számára sem elképzelhetetlen a dobogó a bajnokság legvégén. Az biztos, hogy a hazai gárda ideiglenes otthona még mindig Balmazújváros, jelenlegi formájuk azonban kevésbé megítélhető. Edzőjük szerint a Jászberény magabiztos legyőzésével egy gát szakadt fel játékosaiban a góllövés tekintetében – a korábbi fordulókban ugyanis mindössze egy szerzett találat árválkodott csapatának neve mellett. Mostani vendégük sincs a legjobb passzban, utóbbi két mérkőzését el is vesztette a Körösladány. Ennek ellenére továbbra is versenyben van a jó helyezésekért, egy esetleges rivális elleni siker bizonyára – csakúgy mint a Karcag esetében – nagyot lökne csapatukon.

BKV Előre–Jászberényi FC

Betegségek és sérülések miatt a vendég együttes halasztani szeretett volna, ám ellenfelük ebbe nem ment bele. Így, ha csonka csapattal is, de játszani kényszerül a Jászberény hétvégén. Múlt vasárnap a Karcag nagy különbséggel nyert ellenük, nehéz elképzelni ilyen előzmények után még a döntetlent is. Kurunczi, Palcsó és a még bemutatkozni sem tudott Reizinger Bence biztosan nem tarthatnak társaikkal, akik közül többen is betegséggel küszködtek az utóbbi napokban, ám remélhetőleg vállalják a játékot a fővárosban.

Közép csoport

Szolnoki MÁV FC–Budapest Honvéd-MFA

Remekül kezdte a tavaszi idényt a még mindig a tabella utolsó előtti helyét elfoglaló Szolnoki MÁV együttese. Egy döntetlen és két győzelem után Iváncsán ugyan alulmaradt Horváth Csaba együttese, de a játékuk igencsak biztató volt. Az edző szerint nem érdemeltek vereséget, ám egy védelmi megingás és az ellenfél kapuja előtti határozatlanság csak vereséget eredményezhetett. A Honvéd fiataljai ellen lehet javítani, ám ehhez támadásban javulni kell, hátul pedig figyelmesebben védekezni. Elképzelhető, hogy a télen igazolt támadó, Kalmár Ferenc már leül a kispadra. A vendégek formája kiszámíthatatlan, ősszel képesek voltak vereséget szenvedni az utolsó Bánk ellen, később fölényesen nyerni a második otthonában.