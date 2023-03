Invictus SC–AVUS 18–13 (6–4, 4–2, 5–4, 3–3)

Újszilvás, 30 néző. Vezette: Rózsavölgyi D., Kevi T.

Invictus: Dévai – Tóth Á., Zsilák, ASHANIN 3, Nagy R. 1, BUKTA 4, Szőke Á. 2. Csere: Sándor L., Fehér P. 1, Süveges 2, Marnitz 2, KOVÁCS M. 3, Bölcskei. Edző: Kis Gábor.

Gól - akcióból: 12/8, ill. 28/5.

Gól - centerből: 1/0, ill. 1/1.

Gól - büntetőből: 0/0, ill. 3/2.

Gól - emberelőnyből: 15/10, ill. 9/5.

Kis Gábor a játékosokhoz intézett találkozó előtti mondandójában kiemelte, hogy az ASI elleni vereség óta igen összeszedettnek és stabilnak látja a fiúkat és hasonló teljesítményt vár tőlük a folytatásban is. Ezúttal egy korábbról elhalasztott meccset pótolt az Invictus – a mindenkire veszélyes szombathelyi gárda látogatott hozzájuk. Az összecsapás igazolta az előzetes várakozásokat, nem volt egyszerű feladat a hatodik helyezett legyőzése. A vendégek jól tartották magukat, ám a hazaiak eredményes támadásaira kevesebb válaszlépés érkezett tőlük. Fokozatosan húzott el régiónk csapata, a második félidőben már hat gól is volt az előnye, amit a mérkőzés végére egy híján sikerült is megőrizniük Marnitz Gergőéknek.

Kis Gábor: – Az eredmény nem tükrözi hűen, hogy egy izgalmas mérkőzésen kerekedtünk felül a jó erőkből álló szombathelyi csapaton.

Kecskeméti VE–Invictus SC 8–11 (1–1, 2–3, 3–3, 2–4)

Kecskemét, 30 néző. Vezette: Kiss A., ifj. Kenéz Gy.

Invictus: Dévai – Tóth Á., Zsilák 2, Fehér P., Ashanin 3, Kovács M. 3, Szőke Á. 1. Csere: Sándor, Süveges, Nagy R. 1, Marnitz 1, Bukta, Bölcskei. Edző: Kis Gábor.

Gól - akcióból: 21/4, ill. 16/6.

Gól - emberelőnyből: 10/4, ill. 13/4.

Az elhalasztott találkozó pótlásának másnapján újfent bajnoki találkozó várt az Invictus együttesére. Ezúttal az energikus, ám nagyon fiatal játékosokból álló Kecskeméttel mérték össze az erejüket. A kissé enerváltan mozgó vendégek sokáig gólt sem tudtak lőni az utolsó helyezettnek, sőt a második negyedben egy ízben még vezetett is a jól és sokat úszó vendéglátó. Minimális előnnyel fordult csak a második félidőre régiónk csapata, amely különbséget csak tartani tudták Ashaninék, tovább növelni nem sikerült. Az utolsó negyedre maradt a döntés, amelyben mindössze négy perc alatt három gólt is berámoltak ellenfelük kapujába Kis Gábor tanítványai, végképp eldöntve a találkozó sorsát.

Kis Gábor: – Az előző napi kemény mérkőzés után nem számítottunk ugyan sétagaloppra, de minden várakozásunkat felülmúlta a fiatal hazai gárda ellenállása.