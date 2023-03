Először a bajnokságban, az NB II. Keleti csoportjában léptek pályára a tiszazugiak, ahol a rájátszás második fordulóját rendezték. Bozsó László együttesére mondhatjuk, hogy beragadt a rajtnál, hiszen az előző héten a Csengertől, most pedig a Maglódtól is vereséget szenvedett. A hazai TiSE ugyan megszerezte a vezetést Juhász Zsombor révén, azonban ezt követően a vendégek négy gólig meg sem álltak, válasz ezekre pedig nem érkezett régiónk csapatától, így maradt a 4–1-es eredmény. A találkozó végén még edzőjét, Bozsó Lászlót is elvesztette az együttes miután kiállította őt a játékvezető.

Tiszaföldvár–Maglód 1–4 (1–1)

TiSE: Gerhát – Sindel, Székely D., Balla, Ficsor. Csere: Légrádi, Vincze P., Sipos M., Bozsó, Polák, Juhász Zs., Hevesi-Tóth. Edző: Bozsó László.

Gólszerzők: Juhász Zs. (12.), ill. Papp R. (18., 28.), Vékei (38.), Szacskó (40.)

Kiállítva: Bozsó (37.)

A Magyar Kupában már az is óriási teljesítmény a Tiszaföldvártól, hogy bejutott a legjobb nyolc közé, így különösebb nyomás nélkül játszhatott az NB I. második helyezettjével, a Berettyóújfaluval. Remekül tartották magukat Gerhát Dávidék, hiszen a félidőben még csak 1–0 volt az állás az eredményjelzőn. A második játékrészben már kijött a különbség a két csapat között, és gyorsan négygólosra nőtt a hátrány. Sindel Roland ugyan szépített, de a hazaiak még egyszer betaláltak, így 5–1-ről várhatják a csapatok az április 6-i visszavágót.

Berettyóújfalu–Tiszaföldvár 5–1 (1–0)

TiSE: Gerhát – Sindel, Székely D., Balla, Bozsó. Csere: Légrádi, Vincze P., Ficsor, Juhász Zs., Hevesi-Tóth, Benedek Zs., Polák, Sipos M. Edző: Bozsó László

Gólszerzők: Nagy I. (6., 28.), Henrique (23.), Da Silva (32.), Rábl (40.), ill. Sindel 35.