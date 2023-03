Aerobik Múlt szombaton, a jászberényi JP Arénában tartották a 2022-2023-as diákolimpia kelet-magyarországi területi döntőjét.

Jászberényi részről több korcsoport több számában is szép eredmények születtek. UP4 trióban első helyen végzett a Szent István Sport Általános Iskola is Gimnázium csapata Kispál Petronella , Székely Alina, Varga Fruzsina felállásban. Ugyanebben a kategóriában ráadásul a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium végzett a második helyen. Utóbbi intézmény diákjai az UP3 csapatversenyét is behúzták, míg a Szent István fiataljai a negyedik korcsoport csoportversenyét nyerték.

Jászberényi eredmények:

UP2 egyéni: Fekete Jázmin 18. hely, Cseh Fruzsina 14. hely, Bálint Hanna 5. hely, Bánföldi Zoé 16. hely, Dudás Dóra 10. hely, Hajdu Nóra 17.hely.

UP4 trió: Kispál Petronella , Székely Alina, Varga Fruzsina 1. hely, Illés Luca, Kaszab Norina, Török Eliza 2. hely

UP2 páros: Bálint Hanna, Marton Panna 4. hely, Cseh Fruzsina, Litvai Lara 7. hely, Kisbalázs Dorka, Szabó Szofia 8. hely, Fekete Jázmin, Torma Dorina 10. hely, Hajdu Nóra, Kerekes Liliána 9. hely

UP2 trió: Banka Lilla, Ferencz Viktória, Palotai Noémi 2. hely, Boldizsár Janka, Horváth Boglárka, Mészáros Glenda Aisha 3. hely, Kellner Emese, Tóth Lea, Varga Lilien 4. hely.

UP2 Step csapat: Kellner Emese, Rimaszombati Laura, Tóth Lea, Varga Lilien 2. hely.

UP3 trió: Litkei Csenge, Pintér Petra, Sőregi Lili 2. hely.

UP1 egyéni: Rajna Alexa 8. hely, Pintér Mira Dorottya 10. hely, Madarasi Száva 15. hely.

UP1 páros: Ludányi Dorka, Tóth Petra 9. hely

UP3 csapat: Gócsa Jázmin, Herczeg Linda, Pintér Petra, Sőregi Hanna, Szabó Hanna, Tóth Lilian 1. hely.

UP4 csoport: Bacher Vanda, Frank Borbála, Halászi Fanni, Sebők Emese 1. hely.