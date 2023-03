A hajrához érkezett a mezőny, mindössze négy forduló van hátra az alapszakaszból, mivel az aktuális évadban már nem lesz középszakasz, így minden győzelem duplán számít. A kosárkülönbségek is sokat nyomnak a latban, hiszen azonos pontszám esetén, ezek rangsorolnak. Az Olaj–Szedeák párharcban viszont nem számít a különbség, mert a szolnokiak már biztos részvevői a negyeddöntős mezőnynek, míg a szegediek majd a bennmaradásért folyó küzdelmekben lesznek érdekeltek. Az viszont korántsem lesz mindegy, hogy ki lesz a szombat esti mérkőzés győztese, hiszen az Olaj mindenképp meg akarja őrizni második helyét, míg a Szedeáknak sem mindegy, hogy hány győzelmet visz majd magával az alsóházi csatározásokba.

Egyébiránt Nikola Lazics csapata szerdán 85–74-re legyőzte a vendég Nyíregyházát a 21. fordulóból elhalasztott mérkőzésen. Nagy küzdelem várható tehát a Tisza-parti csapatok között, amelynek az Olajbányász az esélyese, amely a felek őszi meccsét 76–65-re nyerte a Csongrád vármegyei fővárosban.

Mindezekről Jimmy Gavin, az Olaj hátvédje is beszélt a klub honlapján. – Újabb fontos összecsapás előtt állunk, ami az utolsó előtti hazai lesz az alapszakaszban. Nem lesz könnyű dolgunk, mert az ősszel megizzasztottak bennünket a szegediek. Szombat este is hasonlóan jó meccsre és kemény csatára számítunk, ezért is várjuk szurkolóinkat a mérkőzésre.