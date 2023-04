Közép csoport

Szerda, 16.00

Szolnoki MÁV FC–Hódmezővásárhelyi FC

Egy hosszú, viszontagságos időszak után ceglédi győzelmével először lépett el – igaz csak három ponttal – a veszélyes, még kiesést jelenthető tizenhetedik helyezéstől a Szolnoki MÁV legénysége. A hétközi fordulókban tovább erősítheti pozícióját, de egy esetleges fiaskó vissza is repítheti az együttest. Erre készülnek a csapat háza táján lelkileg is és szeretnék meglovagolni a jó hangulatot. Ellenfelük, a tabella második helyezettje vasárnap kikapott a kiesés elől menekülő Kecskemét II. otthonában és ezzel harmadik tavaszi vereségét is összeszedte. Ha nem mondtak még le a bajnoki címről, Szolnokon javítaniuk kellene.