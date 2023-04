Közép csoport

Vasárnap, 16.00

Szolnoki MÁV FC–Szekszárdi UFC

A számokkal játszadozva, ha a Szolnoki MÁV csapata a tavaszi teljesítményre lett volna képes az őszi fordulók alatt is, most masszív közép csapatnak számítana. De mivel nem így történt, sokáig a kiesés réme fenyegette a fiúkat. Ezúttal azonban a probléma végleges kiiktatására készül Horváth Csaba együttese a Szekszárd ellen, hiszen egy esetleges győzelemmel akár matematikailag is biztosíthatja jövő évi harmadosztályú tagságát. A tartós sérülteken kívül (Földi Marcell, Gohér Gergő, Lakatos István) mindenki rendelkezésre áll és jó formában, kellő önbizalommal várja a találkozót. Ellenfelük az utolsó három meccsén kikapott és még gólt sem lőtt, minden esély megvan tehát arra, hogy Tömösvári Bálinték újfent győzelemmel örvendeztessék meg szurkolóikat vasárnap délután.