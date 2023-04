Szombat, 16.00

Jászfényszaru–Törökszentmiklós

Érdekes összecsapásnak ígérkezik eheti kiemelt találkozónk, ugyanis a Fényszaru megmutatta már a tavaszi szezonban, hogy fel tudja venni a versenyt a legjobbakkal is, hiszen korábban a Tiszaföldvárt és a Martfűt is legyőzte. Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy a jászságiak képesek bukni az alsóházi csapatok ellen is, például a legutóbbi fordulóban Kunhegyesen játszottak döntetlent, így teljesen kiszámíthatatlan Kemecsi László együttese.

A Törökszentmiklós teljesítménye szintén kissé hektikusnak mondható, azonban az utóbbi három fordulóban már biztatóak voltak az eredményei, még annak ellenére is, hogy kikapott a Tiszaföldvártól, viszont pariban volt Gergely Mátyás együttese a tiszazugiakkal. A miklósiak célja egyértelműen jelenlegi pozíciójának megtartása a bajnokság hátralévő részében, azonban ehhez meg kell nyerniük az olyan mérkőzéseket, mint amilyen most vár rájuk hétvégén, hiszen a Kisújszállás és a Mezőtúr is ott liheg a nyakukban.

A hazaiaktól eltiltás miatt nem lesz bevethető az a Vaszicsku Zoltán, aki a Martfű ellen győztes gólt szerzett, míg a vendégeknél most már összeállni látszik a csapat.

A fényszaruiak siker esetén három pontra közelíthetik meg a Miklóst, így még jobban kiéleződhet a verseny a dobogóért a bajnokság hajrájára.

Nehéz eldönteni, hogy melyik csapat a találkozó esélyese, a tabella alapján a Miklós tűnik a jobbnak, azonban az idegenbeli formája nem mondható meggyőzőnek, nyolc meccs alatt mindössze tizenegy pontot gyűjtött. Igaz, eddig javarészt otthon szerepeltek Gergely Mátyásék, és a szezon utolsó öt meccsét vendégként játszák, ami okozhat még nehézséget a bajnokságban végén. A Fényszaru tavasszal eddig három mérkőzést vívott otthon, és mindet egyaránt megnyerte, legyőzve a Szajolt, a Tiszaföldvárt és a Martfűt is. Két „óriást” tehát már két vállra fektettek Kemecsi Lászlóék, jöhet a harmadik?

Mesterszemmel

Kemecsi László, a Jászfényszaru vezetőedzője: – Tiszteljük a Törökszentmiklós múltját, jelenét. Nagyon erős csapatról beszélünk, melynek magasabb osztályt is megjárt játékosok a tagjai. Próbálunk alkalmazkodni a Miklós felállási formájához, illetve játékához, de nincs félnivalónk a harmadik helyezett ellen, már bebizonyítottuk a tavaszi szezonban, hogy képesek vagyunk a legjobbak ellen is teljesíteni. Van hiányzónk ugyan, de bízok a srácokban és a héten elvégzett munkánkban.

Gergely Mátyás, a Törökszentmiklós vezetőedzője: – A nehézségeink megmaradtak ugyanúgy, de becsületesen dolgoztunk és felkészültünk a hétvégi mérkőzésre. Jó, de ugyanakkor nagyon nehéz mérkőzést várok a Fényszaru otthonában, hiszen hazai pályán már ellenfelünk legyőzte a Martfűt és a Tiszaföldvárt is. Erős kerettel rendelkeznek, több NB III.-at is megjárt játékosuk van, illetve jó futballt is képviselnek.

További párosítások:

Szombat: Cserkeszőlő–KuTe, Martfű–Kunhegyes, Szajol–Jászárokszállás, 16.00. Vasárnap: Tiszaföldvár–Kenderes, Mezőtúr–Jánoshida, Rákóczifalva–Kisújszállás, 16.00. Szabadnapos: Tószeg.