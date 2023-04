Invictus SC–YBL 18–11 (3–3, 4–2, 4–0, 7–6)

Újszilvás, 50 néző, vezette: Győri Attila, Csizmadia Zsolt

Invictus: Dévai – TÓTH Á. 2, Sándor L., ASHANIN 3, Nagy R. 1, Bukta 3, Szőke Á. 1, Csere: ZSILÁK 3, Fehér, Süveges 1, Marnitz 1, KOVÁCS M. 3, Bölcskei. Edző: Kis Gábor.

Gól – akcióból: 35/13, ill. 19/7.1

Gól – büntetőből: 1/1, ill. 1/1.

Gól – emberelőnyből: 4/3, ill. 9/3.

Döcögősen kezdődött a hazai együttes részéről a találkozó, amelynek elején kétszer is vezetést szerzett a hetedik helyen tanyázó YBL. Döntetlen állással fordultak a mérkőző felek a második negyedre, és ennek közepéig nem is tudott előnyre szert tenni az Invictus. Ekkor Kovács és Zsilák akciógóljai már előre vetítették, hogy akár nagyobb különbség is kialakulhat a folytatásban. A sok pontatlan lövés mellett a második félidő első felében négy azért utat talált az ellenfél kapujába, emellett pedig remekül működtek a blokkok Dévai kapuja előtt.

Régiónk csapatának játékosai azt a luxust is megengedhették maguknak a záró játékrészben, hogy elfeledkezzenek a védekezésről, de így is tovább növelték előnyüket. Magabiztos győzelmével az együttes bebiztosította második helyét és az utolsó, Cegléd elleni találkozó eredményétől függetlenül ezüstérmet szerzett a bajnokságban.

Kis Gábor: – Bár a nagy célt, a bajnokság megnyerését nem tudtuk megvalósítani, büszke vagyok játékosaim teljesítményére és az elért eredményekre.