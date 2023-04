NB III. Keleti csoport

Vasárnap, 17.00

Jászberényi FC–Termálfürdő FC

Továbbra is várat magára tavasszal Jászberényben a pontszerzés, a legutóbbi kilenc gólos vereséggel ráadásul padlót is fogott fiatal csapatuk. Innen kellene most felállniuk, ráadásul egy olyan ellenféllel szemben, amely együttes közel kétszer annyi pontot gyűjtött a második felvonásban, mint az első kör alkalmával. A Tiszaújvárosnak karnyújtásnyira van már csak a még bentmaradó helyezés valamelyike, és az ehhez hiányzó pontokat a hét végén is szeretnék tovább szaporítani. Kérdés, lesz e ehhez szava ezúttal a hazai gárdának.