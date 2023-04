Már csak öt forduló van hátra a pontvadászatból, és a diósgyőri csapat kozármislenyi győzelmével feljutott az élvonalba, hiszen 16 pont az előnye a harmadik Ajka gárdájával szemben. Apropó Ajka, a tavasszal menetelő Veszprém megyei együttes egygólos vereséget szenvedett Kazincbarcikán. A szolnoki Csábi József által irányított borsodi alakulat, az egykori jászberényi támadó, Pálinkás Gergő találatával három nagyon fontos pontot könyvelhetett el.

A szebb napokat is látott csapatok közül a Nyíregyháza pontot szerzett a kupadöntős Budafok otthonában, de még így is osztályozós helyen állnak Novák Csanádék. Az immár Pásztor József által irányított Békéscsaba a vendég győrieket múlta felül, de így is közel vannak a kieső zónához. Kezd megpecsételődni a Dorog sorsa, amely hazai pályán kapott ki a Haladástól, és már hat pont a hátránya az osztályozós helyeken álló vetélytársakkal szemben. A hétfő esti zárómeccsen az MTK sorozatban harmadszor kapott ki, méghozzá hazai pályán a Soroksártól.

Nem sok pihenőt kapnak a csapatok, mert a hétközepén újabb forduló vár rájuk.

Eredmények: Budafoki MTE Nyíregyháza Spartacus FC 0–0, Szeged–Pécsi MFC 1–0, Kazincbarcika SC–FC Ajka 1–0, Gyirmót FC Győr–Tiszakécskei LC 1–0, Szentlőrinc–BFC Siófok 1–3, Dorogi FC–Szombathelyi Haladás 1–4, Békéscsabai Előre–ETO FC Győr 2–0, Mosonmagyaróvár–FC Csákvár 3–2, Kozármisleny–Diósgyőri VTK 2–3, MTK Budapest–Soroksár SC 1–2.

A 34. forduló műsora, szerda: ETO FC Győr–Budafoki MTE, 15.00, FC Ajka–Gyirmót FC, Csákvár–Kozármisleny, Nyíregyháza Spartacus FC–Szombathelyi Haladás–Békéscsaba, Siófok–Dorogi FC, 17.00. Pécsi MFC–Kazincbarcika, Diósgyőri VTK–Szeged (Tv: M4 Sport), 18.00. Csütörtök: Tiszakécske–MTK Budapest, Soroksár SC–Szentlőrinc, 17.00.

A bajnokság állása: 1. Diósgyőri VTK 74 pont, 2. MTK Budapest 66, 3. FC Ajka 58, 4. Gyirmót FC 56, 5. Szeged 54, 6. Pécsi MFC 49, 7. Szombathelyi Haladás 48, 8. Soroksár 48, 9. BFC Siófok 45, 10. ETO FC Győr 43, 11. Budafoki MTE 42, 12. Kazincbarcika 41, 13. Tiszakécske 40, 14. Mosonmagyaróvár 39, 15. FC Csákvár 37, 16. Nyíregyháza 34, 17. Békéscsaba 33, 18. Szentlőrinc 33, 19. Kozármisleny 32, 20. Dorog 27 pont.