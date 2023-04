A nagykunságiak teljesítménye is kissé hullámzó a tavaszi szezonban, ám ehhez képest jelenlegi hatodik helyük, pláne újoncként egyáltalán nem rossz eredmény. Voltak ők is a Tiszafüredhez hasonlóan a harmadik helyen, és a tabella közepén is, annyira mélyre viszont nem süllyedtek, mint a megyei rivális.

Ennek ellenére mégis az edzőváltás mellett döntött a vezetőség, és Igor Bogdanovics helyét Csillag László vette át a kispadon.

Az 54 éves szakember egy Hatvan ellen sikerrel debütált a karcagiaknál, és hasonló eredményeket várnak el tőle a továbbiakban is.

A Keleti csoportban lévő csapatainkhoz képest a Karcag sorsolása tűnik a legkönnyebbnek, hiszen először a Békéscsaba második csapatához látogatnak, ezt követően pedig a korábban Csillag által irányított Füzesgyarmat lesz az ellenfél. Majd az utolsó három mérkőzésen három tartalékegyüttessel kell szembenézniük a DVSC II., a Vasas II. és a DVTK II. személyében, így bizakodóan várhatják a bajnokság hajráját a Karcag háza táján.

Bizonyára arra törekednek majd az együttesnél, hogy minél jobb helyen zárják ezt a bajnokságot, ugyanakkor az is elképzelhető, hogy az új vezetőedzővel már a következő idényre is alapoznak, és arra, hogy milyen változások lehetnek szükségesek egy még sikeresebb évadhoz. Mindenesetre a nagykunságiaknál nincs ok az aggodalomra és bízhatunk a jó szezonzárásban is.

Szerkesztőségi tippek az utolsó öt fordulóra:

Békéscsaba II.–Karcag 0–2, Karcag–Füzesgyarmat 2–1, DVSC II.–Karcag 1–1, Karcag–Vasas II. 1–0, DVTK II.–Karcag 2–2.