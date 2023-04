Az már a zárómérkőzés előtt biztos volt, hogy az utolsó előtti helyen végeznek majd a tiszazugiak, így a cél az lehetett számukra, hogy pontot, pontokat szerezzenek a sereghajtó Levelek együttese ellen. Erre minden esélye megvolt Magyar Sándor lányainak, hiszen a szabolcsiak minden találkozójukat elvesztették a meccset megelőzően, így akár a győzelemben is lehetett reménykedni.

Közel is állt ehhez a Tiszaföldvár, hiszen a hetedik percben Szinné Urbán Franciska révén megszerezte a vezetést. Sokáig viszont nem örülhettek a tiszazugiak, hiszen viszonylag hamar jött az egyenlítés. Két perccel később azonban Kávási Éva találatával ismét a földváriaknál volt az előny, és sokáig úgy tűnt, ez a gól a szünetig elég is lehet, de a félidő legvégén ismét egalizált a Levelek. A második játékrész csendesebb volt gólok tekintetében, a találkozó vége előtt öt perccel Szinné megint betalált, viszont még erre is volt válasza a sereghajtónak, így 3–3-as döntetlennel zárult az összecsapás. Ezzel pedig hivatalossá vált, hogy a TiSE négy ponttal a hetedik helyen zárja a bajnokságot.

Tiszaföldvár–Levelek 3–3 (2–2)

TiSE: Oravecz – Fazekas A., Kávási, Benedek-Kovács, Hegedűs K. Csere: Somogyi, Sipos T., Gácsiné, Szinné. Edző: Magyar Sándor.

Gólszerzők: Szinné (7., 35.), Kávási (13.), ill. Balogh Sz. (11.), Mitruska (20.), Bíró F. (37.).

Magyar Sándor: – Ahogy teltek a mérkőzések a szezonban, szembesültünk azzal, hogy milyen erős, és gyors csapatok alkotják a mezőnyt. A találkozók nagy részén a tisztes helytállás volt a realitás, viszont több olyan meccs is akadt, ahol megszenvedtek ellenünk riválisaink. Sajnos a tavalyi évhez hasonlóan most is történt egy kis lemorzsolódás. Amíg ősszel kivétel nélkül tíz fő feletti volt az edzéseken a létszám, úgy mostanra ritka lett, hogy hat-nyolc főnél többen legyünk. Ennek ellenére úgy gondolom, a maximumot kihoztuk az első futsalos szezonunkból. Összességében azt tudom mondani, rengeteget kell még fejlődnünk pontosságban, gyorsaságban és higgadtságban, hiszen rengeteg hiba jellemezte a játékunkat, ugyanakkor érdemes kiemelni, hogy rengeteg pazar megoldást is láttam a mérkőzéseken, ami már hasonlított a futsalhoz. Bízom benne, hogy sikerül erősíteni a keretünkön, és reményeim szerint szünet nélkül fogjuk tudni folytatni a fejlődést.