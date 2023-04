Két és fél perc telt el a mérkőzésből, és Gasper Potocnik máris kénytelen volt magához rendelni a pirosban játszó fiait. Nem úgy kezdődött a mérkőzés ugyanis, ahogy a címvédőként a Tüskecsarnokba utazó, tizedik kupagyőzelméért harcba induló Olajbányász tervezte (utóbb kiderült: nem is úgy végződött). Odáig még pontot sem szereztek, ellenben a Sopron már nyolcnál járt. Az eligazítás megtette hatását, a negyed végére már a Szolnok vezetett (14–16) a triplákat egymás után elsüllyesztő Lukács Norbert vezérletével. Nem tudott meglépni egyik gárda sem a második negyedben, a nagyszünetre a Sopron mehetett – minimális – előnnyel (35–33).

A második felidő az elsőhöz hasonlóan indult: az Olaj szenvedett, a Sopron többször is tíz pontnál is többel távolodott el, végül a harmadik negyed végére sikerült hét pontra visszajönni (64–57). Ez erőt adott a szolnokiaknak, és három perc alatt ledolgozták (66–65) hátrányukat, rövid ideig még vezettek is, de ennél több sikere nem akadt az Olajnak ezen a napon. A Sopron visszaszerezte, és tartotta is fórját, miközben az idő vészesen fogyott.

Egyetlen perccel a vége előtt Bojan Szubotics hármasával újra lőtávon belül került a Szolnok (78–76), ám a montenegrói kapitány következő triplakísérletét elkapkodta, amelyből a Sopron megindult – ennek a vége két értékesített büntető és Szubotics kipontozódása volt. Az Olajbányász – szemben a Zalaegerszeg elleni negyeddöntővel – nem tudta uralni a mérkőzés hajráját. Elmaradtak az extra-dobóteljesítmények is, a csapat így nem jutott a Magyar Kupa döntőjébe. Marad a bronzmeccs vasárnap 17.00-kor.

Sopron KC–Szolnoki Olajbányász 82–76 (14–16, 21–17, 29–24, 18–19)

Budapest, Tüskecsarnok. Vezette: Földházi Tamás Péter, Tóth Cecília, Nagy Viktor.

Sopron: JOSEPH 22/12, JONES 15/6, Barnett 11, Valerio Bodon 6, JUWAN DURHAM 12. Csere: Takács N 3/3, Molnár 4, White 9, Sitku, Scholl, Csendes, Supola. Edző: Kosztasz Flevarakisz.

Szolnoki Olajbányász: JABRIL DURHAM 16/9, LUKÁCS N. 16/9, Szubotics 8/6, Barnes 10/3, Williamson 11/3. Csere: Vincze, Gavin 6/6, Rudner, Sebők, Pongó 6/6, Gilszki, Révész 3. Edző: Gasper Potocnik.

Kipontozódott: Szubotics.

Az eredmény alakulása.

2. perc: 8–0, 4. perc: 8–3, 6. perc: 10–8, 8. perc: 12–10, 12. perc:17–21, 14. perc: 20–23, 16. perc: 25–29, 18. perc: 31–31, 22. perc: 41–37, 24. perc: 49–39, 26. perc: 53–45, 28. perc: 59–51, 32. perc: 66–60, 34. perc: 66–68, 36 perc: 73–68, 38. perc: 76–73.