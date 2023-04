Sok idő nem maradt elemezgetni a Szolnoki Olajbányász alapszakaszban nyújtott teljesítményét, minthogy a múlt hétvégi kupabronz ünneplésére mellett is elrohant az élet. Már akinek volt kedve ünnepelni a harmadik helyet. Gasper Potocnik, az Olajbányász vezetőedzője nem tartozik ebbe a körbe, a Kecskemét elleni nyertes bronzmeccs után hangot is adott csalódottságának, amiért „csak” helyosztót játszhattak.

Nem ez az egyedüli dolog azonban, amely kapcsán a szlovén tréner nemtetszését fejezte ki. Alig három nappal a Magyar Kupa négyes döntője után ugyanis már a bajnoki szezon rájátszása kezdődik. Ez szolnoki szempontból azt jelenti, hogy április 1-je óta az ötödik meccsét vívja az Olajbányász. Ez nem kevés, hozzátéve, hogy a negyeddöntőket is szerda-szombat ritmusban kell megvívniuk.

Sajnos a naptárunk olyan, amilyen. Egy kicsit olyan, mintha büntetnék a legjobb csapatokat.

– A szezon legfontosabb mérkőzései a negyeddöntőben várnak ránk, és egy napunk van felkészülni az egyik legfontosabb mérkőzésre – fogalmazott a kupaviadalt követően Potocnik.

A szakvezető nem volt egyedül véleményével, a final fourban szereplő klubok kérelmezték is a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (MKOSZ) versenyirodájánál, hogy halasszák egy nappal későbbre a rájátszás negyeddöntőit. Az MKOSZ a kupadöntős csapatok ellenfeleinek ellenállása miatt azonban meghagyta az eredeti, szerdai kezdést.

Ilyen előzményekkel fogadja szerdán 18.00 órakor az Olaj a Körmendet.

Azt a csapatot, amely hektikus teljesítménnyel ugyan, de kiharcolta a playoffot. Az alapszakaszban kétszer is verte a Szolnok a tavalyi ezüstérmes vasiakat, hazai pályán nagyon, 106–55, idegenben is magabiztosan, 79–93. Kocsis Tibor csapata viszont két értékes győzelemmel zárt, a DEAC, 82–74, és a Falco, 87–80, ellen. Utóbbi mérkőzésen ráadásul húszpontos hátrányról tudtak fordítani, és szerdán is arra készülnek, hogy elveszik a Szolnok pályaelőnyét.

A negyeddöntők párosításai: Falco KC–DEAC, Szolnoki Olajbányász–Körmend, Alba Fehérvár–Kecskemét, ZTE KK–Sopron KC.

A Szolnok–Körmend párharc időpontjai: április 12.: Szolnoki Olajbányász–Körmend, 18.00, április 15. (szombat): Körmend–Szolnoki Olajbányász, 18.00, április 18. (kedd): Szolnoki Olajbányász–Körmend, 18.00, ha szükséges: április 21. (péntek): Körmend–Szolnoki Olajbányász, 18.00, április 23. (vasárnap): Szolnoki Olajbányász–Körmend, 18.00.