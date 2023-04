Hatpontos mérkőzés várt a Szolnoki MÁV-ra Cegléden a 30. fordulóban. Mindkét együttes a kiesés elől menekül a bajnokságban, és a hátralévő meccseken igyekszik bebiztosítani a következő szezonra is NB III.-as tagságát. A találkozó tétjét növelte, hogy a Kecskemét II. délelőtt óriási meglepetésre legyőzte a bajnokesélyes Hódmezővásárhely együttesét, így a csapatoknak még nagyobb szüksége volt a három pontra a „szomszédvárak" csatáján.

Az összecsapást a Cegléd kezdte ugyan jobban, viszont főleg pontrúgásokból tudott csak veszélyeztetni, komolyabb helyzetet nem sikerült kialakítani. A MÁV az idő előrehaladtával szépen lassan vette át a kezdeményezést, viszont a hazaiak lescsapdái jól ültek, a szolnokiak támadói többször is védők mögül indultak.

A dominanciának a 32. percben meglett az eredménye: Tömösvári Bálint beadására a hosszú oldalon Rokszin Ádám érkezett, és lőtt a rövid felső sarokba, ezzel vezetést szerezve csapatának, 1–0.

Négy perccel később közel állt a Szolnok ahhoz, hogy megduplázza előnyét, azonban Lengyel Béla fejese a kapufán csattant. A játékrész legvégén megszületett Horváth Csaba együttesének második gólja is, egy távoli szabadrúgást Kis Balázs csúsztatott tovább Tisza Kálmánnak, aki még a vonal előtt visszakanalazta a labdát Barna Viktor elé, a támadó pedig közelről továbbított a hálóba, azonban a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot, így egygólos előnnyel vonulhattak a szolnokiak a szünetre.

A második játékrészben is inkább a Szolnok volt veszélyesebb, Tisza cselezte be magát a tizenhatoson belülre a hazai védők között, majd a MÁV középpályását buktatták, Újhelyi játékvezető viszont a tizenegyes helyett szabadrúgást ítélt műesés miatt. Ezt követően feszültebbé vált a találkozó, a szép számmal kilátogatott szolnoki szurkolók többször is hangot adtak nemtetszésüknek a bírói ítéletek miatt, melynek következtében a szabálytalanságok száma is megnőtt. Ettől függetlenül a 61. percben óriási esélye adódott Horváth Csaba együttesének arra, hogy magabiztosabbá tegye előnyét, Barna lépett ki egy az egyben a kapussal, a szolnoki támadó a lövés helyett viszont inkább el akarta tolni Haála Kada Iván mellett a labdát, a ceglédiek kapuvédője viszont még időben odaért, és góltól mentette meg csapatát.