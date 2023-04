Ha van csapat, amely szinte fix helyet bérelt a Magyar Kupa döntőjében, az a Szolnoki Olajbányász. Szinte hihetetlen, de az elmúlt tíz évben – leszámítva a 2020-ban a koronavírus-járvány miatt csonkán maradt szezont – az Olajbányász csak egyszer, 2021-ben szorult ki a fináléból, de akkor is bronzérmet szerzett.

Így a szolnoki piros-feketék azt a bravúrt mondhatják magukénak, hogy 2011 óta minden teljes idény kupasorozatában érmet szereztek – összesen 11-et –, hatszor pedig a győztesnek járó, utóbb a legendás, Európa-bajnok játékosról, Zsíros Tiborról elnevezett kupát is a magasba emelhették.

Így történt ez a legutóbbi szezonban is, amikor a debreceni Főnix Arénában sikerrel vívták meg a negyed-, majd az elődöntőt és a finálét is. Akárcsak idén, tavaly is az alapszakasz első felének legjobb nyolc csapata szerzett indulási jogot. Akkor az Olaj a Körmend elleni 96–75-ös győzelemmel indított, a KTE elleni elődöntőben 92–81-re nyert, a döntőben pedig kereken 100 pontot szórva, 72-t kapva verték a Szegedet.

A lebonyolítás mostanra annyiban változott, hogy a negyeddöntőket még a párosításoknál előbb álló gárda otthonában rendezik. Így lehetséges, hogy ma 18 órakor hazai környezetben vívhatja ki a final fourt az Olaj a ZTE ellen. A zalaegerszegiek tükörsimán jutottak be idén a bajnoki rájátszásba, az alapszakaszt a negyedik helyen zárták, és bár a végére kissé kifogyott a szufla – két vereséggel végeztek –, a Szolnokot mindkét idei összecsapásukon nagy harcra kényszerítették (mindannyiszor a hazai csapat nyert, az Olaj 84–80-ra, a ZTE 79–78-ra).

Úgy tudjuk, az Olajbányásznál betegek, sérültek nincsenek, az erre az idényre már korábban kidőlt Pallai Tamáson kívül minden játékos Gasper Potocnik vezetőedző rendelkezésére áll, a csapat ráadásul egy magabiztos, Honvéd elleni sikerrel (91–69) hangolt a jubileumi csatára.