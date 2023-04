Aligha ismeretlen Csillag László neve a megyei futballberkekben. A Tiszafüreddel játékosként az NB II.-ben is megforduló kisújszállási szakember, noha javarészt a Jászkunságon kívül edzősködött, ki- és befordítva is ismeri térségünk labdarúgását. Így van ez a Karcag esetében is, ahonnan a kétezres évek közepén – amikor a város futballjának virágkorát élte – pályaedzői megkeresést is kapott, ám akkor másként alakult.

Most azonban igent mondott a legutóbb a Hajdúszoboszló kispadján ülő, az azt megelőző idényekben a Füzesgyarmatot rendre élmezőnybe vezető tréner, akivel már múlt nyáron is tárgyalt a nagykunsági klub, ám akkor Igor Bogdanovics lett a befutó. Vele azonban – mint korábban írtuk – idén tavasszal megfeneklett a csapat, elmaradtak a győzelmek, így a felek közös megegyezéssel szerződést bontottak. Csillag Lászlónak tehát ilyen körülmények között, hat fordulóval a bajnokság vége előtt kellett átvennie a gárdát.