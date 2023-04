Közép csoport

Vasárnap, 16.00

Szolnoki MÁV FC–Kecskeméti TE II.

Az Újpest II. elleni ötgólos győzelem biztató a Szolnok számára tíz fordulóval a bajnokság zárása előtt. A téli igazolások beválni látszanak, a fiatalok egyre jobban beilleszkednek, a csapat együtt van, jól, és most már eredményesen is játszanak. A nehezén még nincsenek túl Rokszin Ádámék, a vasárnapi találkozó így nagyon fontos a bennmaradásért folytatott harcban. Jelenlegi ellenfelük helyezése a kiesés határát súrolja, és mivel a Tisza-partiak neve mellett is csak négy ponttal több áll, igazi hatpontos mérkőzést láthatnak majd a remélhetőleg szép számmal kilátogató szurkolók. Esetleges győzelmével a MÁV viszonylag biztos pozícióba kerülhet a tabellán.