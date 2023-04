A negyeddöntő kezdete előtt kevesen, főként Szolnokon nem számoltak azzal, hogy öt meccsen át tart majd az Olaj–Körmend párharc. Érdekesség, hogy a felek legutóbb a 2013–14-es szezonban vívtak egymással negyeddöntőt. Akkor az Olaj simán, három mérkőzés alatt letudta a páros csatát, és később meg sem álltak a bajnoki címig. Még annyit, hogy az akkori szolnoki csapatból senki nem maradt meg hírmondónak, míg a körmendiek közül Ferencz Csaba még ma is aktív, Kocsis Tamás pedig játékosból edző lett azóta.

Szolnoki Olajbányász–Körmend KC 85–87 (18–20, 29–18, 14–33, 24–16)

Tiszaligeti Sportcsarnok, 2000 néző. Vezette: Benczur T., Praksch P., Györfy R.

SZOLNOK: Durham 10/3, Lukács N. 9/3, Barnes 10/6, SZUBOTICS 19, WILLIAMSON 13/3. Csere: GAVIN 17/15, Révész Á. 2, Pongó, Rudner 2, Gilszki 3/3. Edző: Gasper Potocnik

KÖRMEND: CHAMBERS 20/9, Mitchell 12/3, FERENCZ 18/12, Adams 4, OMENAKA 10. Csere: DURÁZI 15/6, Takács K., Cakarun 4, Edwards 2, Doktor 2. Edző: Kocsis Tamás

Az eredmény alakulása: 4. perc: 4–9. 8. p.: 13–16. 14. p.: 29–24. 16. p.: 39–31. 19. p.: 47–36. 24. p.: 51–47. 29. p.: 61–69. 33. p.: 67–76, 38. p: 80–80, 40.p.: 85–84

Kipontozódott: Adams (35. p.), Durázi (38. p.)

A kezdés előtti csapatbemutatón óriási füttykoncerttel fogadta az Olaj-tábor a vendégcsapatot, emlékezve a pénteki negyedik meccsen történtekre. Mint várható volt, telt ház előtt, remek hangulatban indult a továbbjutást eldöntő összecsapás.

Nem babra ment a játék volt is feszültség rendesen a pályán és nézőtéren egyaránt. Az Olaj-irányítója Jabril Durham két napja kapott egy ütést az orrára, ezért arcmaszkban kezdett, amit mindössze mintegy másfél percig tűrt meg magán majd ledobta. Meglepetésre a Körmend kezdett nyugodtabban, ami pontokban is megmutatkozott, részükről Ferencz Csabáék vezettek, aztán Jimmy Gavin beállásával jöttek a hazai triplák is. Az első negyed végén még két ponttal járt előrébb a vasi gárda, a folytatás azonban már a hazaiaké volt. A kemény és összeszedett védekezéshez pontok is társultak. Gavin mellett Lukács Norbert is jól dobott és tíz pont fölé kúszott a pályaválasztó előnye, a félidő végén 47–38-ra vezetett az Olaj.

A harmadik negyedben azonban minden bejött a Körmendnek, az Olajnak pedig semmi. Sőt a 29. percben Durázi Krisztofer tripláival nyolc pontos előnyhöz jutottak, 61–69.

A zárófelvonás pedig 61–71-es állásról indult. Az Olaj küzdött, harcolt a vendégek azonban néhány ponttal rendre előrébb jártak. A 38. percben Gavin két hármast is beszórt gyors egymásutánban, 80-80. Az utolsó két percben már újra vezetett az Olaj, de akárcsak Körmenden Siyani Chambers triplája most is eldöntötte a mérkőzést, és egyben a párharcot is a vasi piros-feketék javára.

A mérkőzés után a mintegy 120 főnyi körmendi tábor óriási ünneplésben részesítette az övéit. A szolnoki drukkerek persze nagyon csalódottak voltak, azt kérdezték: Hol a csapatunk?

Így látták a szakemberek a mérkőzést

Gasper Potocnik: – Nagyon csalódottak vagyunk. Az egész csapat nagyon keményen dolgozott a klub sikeréért, beleadtunk mindent, de néha a sport nagyon kegyetlen tud lenni és ma ezt érezzük mi is. Az első félidőben nagyon jól játszottunk, okosan, kontrolláltuk a játékot, támadás és védekezés szempontjából is, de a harmadik negyed nem kezdődött jól, túl lazák voltunk, és túl sok könnyű kosarat adtunk nekik, amiből önbizalmat merítettek és onnantól fogva még nehezebb lett ellenük játszani, hiszen alapból egy nagyon jó csapatról van szó. Elvesztettük teljesen a ritmust, és ugyan visszajöttünk az utolsó 5 percben, de ezeknél a kiélezett meccseknél van, hogy nyersz, és van, hogy veszítesz, és ma sajnos a szerencse nem a mi oldalunkon állt. Mindenki a legjobbat nyújtotta a szezon során, de ez a sport.

Kocsis Tamás: – Az elsők között a csapatomat méltatnám, valami elképesztő, amit beletettek a mai meccsbe. Az ominózus 51 pontos vereség után az alapszakaszban senki nem gondolta, hogy ez a fagyi még majd visszanyal, és tényleg nagyon büszke vagyok minden játékosomra mert minden ciki helyzetben valaki hozzá tudott tenni. Mindig előlépett valaki, aki kosarat tudott dobni, vagy egy jó védekezéssel vagy egy lepattantóval és úgy gondolom, hogy abszolút megérdemelt a továbbjutásunk