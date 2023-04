A harmadik szolnoki gól után kissé leült a meccs, a szekszárdiaknak is több lehetősége is volt Csáki Kálmán kapuja előtt, azonban egyik próbálkozás sem volt igazán veszélyes. A nagyobb helyzetek így is a MÁV előtt adódtak, a játékrész derekán Pomozi adta el a labdát a saját kapuja előtt, Pelles Patrik előtt adódott így óriási esély arra, hogy tovább növelje csapata találatainak a számát, a fiatal középpályás lövése azonban a felsőlécen csattant.

A mérkőzés végéhez közeledve feljebb tolta védelmét a Szekszárd, a szolnokiaknak pedig így nagyobb területük volt a kontráknál. Az egyik ilyen helyzetnek a végén a csereként beállt Dudok Tamás kísérletezett tizenhat méterről, viszont csak a kapufát találta el ő is.

Horváth Csabáék az egész összecsapás során domináltak, a 91. percben pedig feltették az i-re a pontot: Iván Milán az alapvonal mellől passzolt vissza középre Kópishoz, aki magabiztosan pofozta be a labdát a hálóba, ezzel pedig kialakította a találkozó végeredményét, 4–1.

A Szolnoki MÁV magabiztosan nyert tehát, és mivel a Cegléd kikapott a Ferencváros második csapata ellen, így három fordulóval a vége előtt eldőlt: a jövő szezonban is az NB III-ban indulhat az együttes.

Szolnoki MÁV–Szekszárd 4–1 (2–1)

Szolnok, Tiszaligeti Stadion, 500 néző. Vezette: Gál Péter (Kulcsár D., Pogonyi F.)

Szolnok: Csáki – KÓPIS, Kis B., SZABÓ R., Pinto (Lengyel B., a szünetben) – Tisza – Antal G., Pelles (Dudok, 85.), Rokszin (Iván M., 62.), Tömösvári (Barna V., 62.) – Kalmár F. (Kálmán L., 88.) Edző: Horváth Csaba.

Gólszerzők: Antal G. (9.), Kalmár F. (19., 50.), Kópis (90+1.), ill. Arena (41.).

Horváth Csaba: – Szolnoki fiatalokkal teletűzdelt csapatunk magabiztos, megérdemelt győzelmet aratott.