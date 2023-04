A gyakorlatilag már kiesőnek számító Jászberény tavaszi első pontjaiért hajt – nyilatkozta nemrégiben lapunknak a csapat edzője Besenyi Gábor. Erre a mérkőzésre több meghatározó játékossal is kiegészült a keret, már alig vannak a hiányzók listáján. Nagyobb önbizalommal is vágtak neki a mérkőzésnek ezúttal a játékosok, amelynek eredményeként az első félidő hajrájáig nem is kaptak gólt. A mély talajú pályán nehezen beszélhettünk játékról, a második félidő elején is egy újabb védelmi hiba nyomán növelte tovább előnyét a hazai gárda. Ezt követően már a vendégeknek is akadt helyzetük, de hiába küzdötték végig becsülettel a mérkőzést, nem tudtak élni a lehetőségekkel.

Hajdúszoboszló–Jászberényi SE 2–0 (1–0)

Hajdúszoboszló, 200 néző, vezette: Török Mihály (Gergely M., Sztányi T.)

Jászberény: Ecsegi – Muhari (Benedek Z., 64.),Bori, Gattyán, Pinte (Fekete K., a szünetben) - LÁSZLÓ K. – Nagy L., Donkó (Petró 79.), LUKOVSZKY – Reizinger (Kövér 82.), Varga L. Edző: Besenyi Gábor.

Gólszerzők: Fenyőfalvi (42.), Constantinescu (51.)

Besenyi Gábor: – Örömmel vettük, hogy szinte teljes mértékben kiegészült a keret már erre a mérkőzésre. A rossz talajon inkább a küzdelem dominált, mintsem a játék, és ebben egyenlő partnernek bizonyultunk ma. Továbbra is egyéni hibák után kaptunk azonban gólokat.