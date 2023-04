A Tiszaföldvár számára az alapszakasszal ellentétben nem alakult jól eddig a rájátszás, négy meccsből hármat elvesztett egy döntetlen mellett, így a Kincsem Futsal együttese ellen hazai pályán mindenképpen javítani akartak, ez azonban nem sikerült és újabb vereséget könyveltek el Bozsó Lászlóék.

Pedig a TiSE jobban kezdte ellenfelénél a meccset, Ficsor Richárd és Juhász Zsombor jóvoltából kétgólos vezetést szerzett az első félidőben, amit meg is tartott a szünetig. A második játékrészben azonban feltámadtak a tápiószentmártoniak, és négy perc alatt kiegyenlítettek, majd újabb hat percre rá a fordítás is sikerült, így a találkozó hajrájára már a vendégek fordulhattak jobb helyzetből, sőt a meccs vége előtt még meg is duplázták előnyüket. Erre egy öngóllal még sikerült válaszolniuk a tiszaföldváriaknak, ez azonban csak azt jelentette, hogy a legkisebb különbséggel ugyan, de kikaptak.

Tiszaföldvár–Kincsem Futsal 3–4 (2–0)

Homoki Sportcsarnok, vezette: Fehérvári Patrik.

TiSE: Légrádi – Bozsó, Sindel, Székely, Ficsor: Gerhát D., Balanescu, Vincze P., Polák, Juhász Zs., Szabó T. Edző: Bozsó László.

Gólszerzők: Ficsor (12.), Juhász Zs. (18.), Gerhát T. (38. – öngól), ill. Nagy B. (21.), Tóth B. (24., 30.), Kosztolányi (38.).

Kiállítva: Szabó T. (34.), Gerhát D. (38.).

Bozsó László: – Az alapszakaszban elért szép eredményeinkre már szinte senki sem emlékszik, hisz a rájátszásban elszenvedett vereségeink ezt feledtetik. Nem tudom mikor ér véget ez a peches sorozatunk, ugyanis minden meccsen megvannak a helyzeteink, viszont ezek sajnos sorra kimaradnak. A rájátszásból még öt forduló hátra van, és a dobogó legalsó fokáért vért kell izzadnunk, ha szeretnénk legalább azt elérni.