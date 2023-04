Óvatos játékkal indult a mérkőzés, ami érthető is annak fényében, hogy az Olajbányász – bár papíron erősebb –, fájó vereséget szenvedett az elődöntőben a Soprontól, míg a Falco ellen veszítő Kecskemét rutinos gárdával, de rövid kispaddal érkezett a bronzmeccsre. Miután "bemelegedtek" a csapatok, az Olaj dobott jobban, és jutott szusszanásnyi előnyhöz (21–17) a negyed végére.

Maradt a szoros csata a második negyed derekáig, ekkor a Szolnok egy 8–0-ával eltávolodott (35–27). Az Olaj eztán is szívósan védekezett, emiatt a Kecskemét rendre adta el a labdákat, Szuboticsék pedig köszönték a lehetőséget, és kényelmes előnyt építettek a félidőre (52–35).

Nem segített a pihenő a Kecskeméten. A bácsiak kifulladni látszottak, míg a másik oldalon Gasper Potocnik serényen rotálta a pályán lévőket. Kisvártatva hússzal is eltávolodott az Olajbányász (67–47), ez a különbség maradt is a negyed végéig (76–46), puszta formalitássá téve a záró tízpercet. A találkozó utolsó perceiben már mindkét oldalon a fiatalok játszottak. A Szolnok végül kereken száznál állt meg, és összességében simán, csapatjátékkal nyerte a Magyar Kupa bronzmeccsét. Ezzel némi gyógyírt adva az előzetesen aranycsatára készülő, de a csapatot így is nagy számban elkísérő Tisza-parti szurkolóknak.

Szolnoki Olajbányász–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 100–77 (21–17, 31–18, 24–21, 24–21)

Budapest, Tüskecsarnok. Vezette: Kapitány Gellért, Farkas Gábor, Györfy Rúben.

Szolnoki Olajbányász: DURHAM 13, Lukács 10/3, SZUBOTICS 17/9, BARNES 18/12, Williamson 7/3. Csere: Sebők A., Pongó 8/6, Gavin 2, RÉVÉSZ 14, Rudner 11/9, Gilszki, Vincze R. Edző: Gasper Potocnik.

Kecskemét: TOWNES 19/3, Kucsera 10/6, Klobucar 6/3, Fazekas M. 3, Karahodzic 11, Csere: Tóth Barna., Kiss D. 2, Tóth Balázs, Botka 2, Ivkovics 3/3, Dramicsanin 11/9, Wittmann 12, Edző: Forray Gábor.

Az eredmény alakulása.

2. perc: 2–4, 4. perc: 5–5, 6. perc: 13–9, 8. perc: 15–11, 12. perc: 23–19, 14. perc: 27–24, 16. perc: 40–29, 18. perc: 45–31, 22. perc: 57–41, 24. perc: 62–45, 26. perc: 67–47, 28. perc: 74–52, 32. perc: 81–66, 34. perc: 83–66, 36. perc: 89–70, 38. perc: 94–72.