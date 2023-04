Keleti csoport

Vasárnap, 16.00

Pénzügyőr SE–Karcagi SE

A kunsági együttes az elmúlt hét végén az utolsó pillanatokban kapott gólnak “köszönhetően” végzett döntetlenre az Eger ellen, amiért joggal lehetett bosszús mindenki a házuk táján. Kétszeri vezetésük után vesztettek pontokat, ám a szerda, vasárnap ritmus miatt egy héten belül három alkalommal is bizonyíthatják Igor Bogdanovics játékosai, hogy miért állnak ilyen előkelő helyen a tabellán.

A bő kerettel dolgozó Karcag ráadásul ezután három alkalommal is pályaválasztóként szerepel. Mostani ellenfele is tagja a legalább kilenc csapatot számláló középmezőnynek, és nemrégiben a Tiszafüredet is simán legyőzte, jó lesz tehát óvatosnak lenni.