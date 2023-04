Szombat, 16.30

Kisújszállás–Tiszaföldvár

Sűrű napjai vannak mindkét csapatnak, hiszen a múlt hétvégi meccs után szerdán ismét pályára kellett lépni a kupában. A két csapat közül a Földvár volt az, amelyikre nehezebb feladat várt hétközben, azonban tudjuk, hogy Molnár Zoltáné az egyik legerősebb gárda a bajnokságban, így sosem lehet lebecsülni a tiszazugiakat. A Kisújszállás jelenleg a dobogóért küzd, így minden pontra szüksége van, ugyanakkor a TiSE ellen már a döntetlen is bravúrnak számít.

A hazaiaktól újabb hiányzó nem várható, míg a vendégeknél Csikós Lajos továbbra is eltiltott, de Balla Dávid játékára sem számíthat Csillag Sándor sérülés miatt.

A két csapat őszi összecsapását a Tiszaföldvár 3–0-ra nyerte, a tiszazugiak szombaton is hasonló eredményben reménykednek, de a Kisújszállás minden erejével azon lesz, hogy megnehezítse a bajnokesélyes dolgát.

Mesterszemmel

Csillag Sándor, a Kisújszállás vezetőedzője: – Először is gratulálni szeretnék a kupából továbbjutott csapatoknak. A hétközi meccset elsősorban edzésként fogtuk fel, így a programunkat ez nem borította teljesen, de ettől függetlenül természetesen a célunk a továbbjutás volt. A hétvégi meccs előtt őszintén be kell vallani, hogy a Tiszaföldvár és a Martfű ellen is bravúrnak számít a pontszerzés. Hazai pályán szeretnénk felszabadultan, ugyanakkor koncentráltan játszani, és mindent kihozni magunkból, reméljük, ez ponttal, pontokkal jár majd. Kívánom, hogy mindkét csapat érje el a kitűzött célját a bajnokság végén.

Molnár Zoltán, a Tiszaföldvár vezetőedzője: – Hét nap alatt három meccset kell játszanunk, és szeretnénk mindhármat sikeresen abszolválni. Ebből kettőn már túl vagyunk, szerdán nehéz, igazi kupameccsen a motivált Tószeget győztük le, előző vasárnap pedig a Kenderes ellen nyertünk. Szombaton is a három pontért utazunk Kisújszállásra, de tiszteljük ellenfelünket és helyezését a tabellán. Erre a nehéz hét napra készültünk előre, és szeretnénk sikeres lezárni ezt a nehéz időszakot.

További párosítások:

Szombat: Törökszentmiklós–Martfű, Cserkeszőlő–Jászfényszaru, Jászárokszállás–Rákóczifalva, Jánoshida–Szajol, 16.30. Vasárnap: Tószeg–Kunhegyes, Kenderes–KuTe, 16.30. Szabadnapos: Mezőtúr.