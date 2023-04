Karcagi SE – Kisvárda Master Good II. 0-3 (0-1)

Balmazújváros, 100 néző, vezette: Virág András Barnabás (László I., Végh)

Gólszerzők: Nagy M. (1., 62.), Helesh (49.)

Karcag: Csúri - Pap, Virág, Giuliano (Gyönyörű 59.), Nikic (Szentannai 83.) - Misák (Kovács D. 75.), Szabó L. (Ėles 75.), Nagy N. (Juhász M. 59.) - Maruscsak, Ballók B., Tóth G. Megbízott edző: Orosz István.

Március végén, a 28. fordulóban győzött utoljára bajnoki mérkőzésen a Karcag együttese, ilyen hosszú nyeretlenségi széria nem fordult elő korábban. A hazai találkozóit Balmazújvárosban rendező kunsági együttesnél valami megtört mostanában, a kút szélén egyensúlyoznak és jól látható, hogy változásra van szükségük, nehogy a mélybe essenek.

Ennek első jeleként nem láthattuk ezúttal a kispad mellett edzőjüket, Igor Bogdanovicsot, helyette Orosz István asszisztens edző dirigált a pálya széléről.

Nem volt könnyű helyzetben a tréner, ugyanis már az első percben hidegzuhany érte csapatát, ami meg is adta a találkozó alaphangját. Tíz perc múltán újra helyzetbe került egy vendég támadó, ám ezúttal kimaradt a lehetőség. A félidő derekán jegyezhettük fel az első hazai helyezettet, amelynek végén Nagy N. lövését védte a Kisvárda kapusa.

Zömmel a két tizenhatos között folyt a labda a játékrész végéig, fordulás után azonban újabb szabolcsi gól borzolta a hazai kedélyeket - büntetőből találtak be Csúri kapujába. A két gólos előny birtokában egyértelműen kontrákra rendeztek be a vendégek - volt ugyan még egy Misák lövést -, amelynek eredményeképp a harmadik találatot is bevitték a várdai legények. A hátralevő időben is szétesően játszott a pályaválasztó, játékosai már egyáltalán nem találták az ellenfél kapuja felé vezető utat.

Orosz István megbízott edző: Ilyen hibákat ezen a szinten már nem szabad elkövetni. Gyenge játékunknak egyenes következménye volt a vereség.

Gerliczki Máté: Jó szériában vagyunk, ezúttal is remekül játszottunk, amelynek eredményeképp viszonylag simán nyertük a mérkőzést.