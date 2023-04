– Nagyszerű verseny lesz. Kemény tornára számítok, hagyományosan mindenki egyenlő esélyekkel indul, és sok múlik majd az aznapi formán – mondta a Final Four előtt a klub hivatalos oldalán az Olaj vezetőedzője.

Gasper Potocnik kiemelte, megpróbálnak a lehető legjobban felkészülni erre a két napra. – Magunktól azt várom, hogy mindent beleadjunk, hogy minél jobban, szervezettebben játsszunk, és szívvel-lélekkel küzdjünk a klubért. Fontos az is, hogy élvezzük a tornát, bízom benne, hogy jól teljesítünk, jól játszunk, így a siker is jön majd – fogalmazott.

Ami a konkrét ellenfél Soproni KC-t elleni meccset illeti, arra persze kész terve van a csapatnak.

– Jó formában vagyunk. A csütörtöki nap a regenerálódásé volt, hiszen nagy csatát vívtunk a ZTE-vel. De mivel a többi csapatnak sem volt könnyű dolga a negyeddöntőben, úgy vélem, nem indulunk hátrányból – ezt már Rudner Gábor, a csapat helyettes-kapitánya mondta, akit arról is kérdeztünk, hogyan készült az Olaj a nyugat-magyarországi vetélytárs ellen.

– Kemény csapat a Sopron, nem kell őket bemutatni. Kiváló támadójátékkal rendelkeznek, közel annyi pontot dobtak a bajnoki alapszakaszban, mint mi, és hasonló védekezésük is. Ezzel együtt is úgy érzem, felkészült a csapatunk, ismerjük az ellenfél sebezhető pontjait – vélte a vice-kapitány. Hozzátette, számíthat majd a semleges pálya is, a Tüskecsarnokban ugyanis nagyobb a tér. Azt reméli, minél több Szolnok-szurkoló el tud jönni a mérkőzésre, szükség lesz a buzdításukra.

Hogy az ellenfél Sopron milyen állapotban lép pályára Rudnerék ellen, az talányosnak tűnik. A két csapat alapszakasz-mérkőzéseit az Olajbányász nyerte, Szolnokon simán (90–57), idegenben a sírból visszajőve (76–78). Ezen találkozókból azonban nem érdemes kiindulni, mivel hónapokkal ezelőtt játszották őket. A Sopron azóta bemutatott egy nagy visszaesést, ám az alapszakasz végét nagyon meghúzták, zsinórban négy győzelemmel az ötödik helyre futottak be. Azonban az utolsó meccsükön, a sereghajtó Nyíregyháza otthonában sínylődtek, kétszeri hosszabbításban tudtak csak győzni (84–90), és az Oroszlány elleni kupanegyeddöntő sem volt könnyű szülés (86–80).

A Magyar Kupa négyes döntőjének menetrendje:

Budapest, Tüskecsarnok

Szombat, Soproni KC–Szolnoki Olajbányász, 17.00, Falco KC–KTE, 20.00.

Vasárnap, bronzmeccs, 17.00, döntő, 20.00.