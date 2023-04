Békéscsaba Előre II.–Karcagi SE 1–4 (1–1)

Békéscsaba, 150 néző, vezette: Dobai János (Szabó F., Szabó R.)

Gólszerzők: Oláh Á. (5.), ill. Maruscsak (4.), Éles (48.), Giuliano (58.), Nagy N. (91.).

Karcag: Fedinisinec – Pap, ÉLES (Nagy N. 63.), GIULIANO, Nikic (Misák 78.) – Kovács D., Juhász (Ballók B. 63.), Szentannai, Szabó L. (Potornai 87.) – Tóth G., MARUSCSAK. Edző: Csillag László.

Úgy tűnik, hogy az edzőváltás jót tett a Karcagnak, hiszen a vasárnapi, Hatvan elleni győzelme után most a Békéscsaba II. skalpját sikerült begyűjteni Éles Zoltánéknak. Az első félidő még közel egyenlő erők küzdelmét hozta, bár ekkor is már több helyzet adódott a hazaiak kapujánál, mint a másik oldalon. A második játékrészben egyértelműen a vendégek felé billent a mérleg nyelve és a formás támadások befejezéseként több lehetőséget sikerült kialakítaniuk csatáraiknak. Ebből hármat ki is használtak, magabiztossá és fölényessé téve győzelmüket.

Csillag László: – Gratulálok a csapatnak, hoztuk azt az eredményt, amit a közvélemény elvárt tőlünk. Annak pedig külön örülök, hogy mindezt helyenként szemre is tetszetős játékkal értük el.