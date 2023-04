A viadal különlegessége az volt, hogy a csapatok több versenyszámban is indulhattak párhuzamosan. Két csapat három nyert mérkőzésig tartó, de legfeljebb öt meccset játszhatott egymás ellen egy párharc során. Csapat mérkőzéssel kezdtek az érdekeltek, melyet rögtön páros követett, majd az egyéni számmal zártak. Amennyiben nem szerezte meg a csapat a három győzelmet, akkor ismét páros és egyéni találkozók következtek. A kiváló játéktudás mellett a megméretés kiemelkedő állóképességet, csapatkohéziót, stratégiai gondolkodást, valamint tervezést igényelt az indulóktól.

A férfiaknál végig maratoni küzdelmeket láthattunk, minderre bizonyságul a sportág ,,örökös bajnoka” az újszászi, Tóth Gábor azt mondta honlapunknak, hogy, hogy nem kevesebb, mint 32 szettet játszott a nap folyamán. A döntőt most magabiztos győzelemmel a rutinos Nagykanizsa ZSE legénysége nyerte a Pusztaszer PISZE SE tehetséges fitalajai ellen. Tóth Gábor most Berkó Sándorral, ifj. Fehér Jánossal és Ráski Lajossal kiegészülve egy bronzérmet tudott elcsípni a mérkőzéssorozaton. Mint a végeredmény is mutatja a férfiaknál változtak az erőviszonyok, az év elején ugyanis visszavonult a sportág ,,örökös bajnoka” az ugyancsak újszászi, Herczeg Gábor.

A női mezőnyben a már szokásosnak mondható Pusztaszer–Újszászi VVSE döntőt láthattunk. A záró párharcban Diós Letícia, Farkas Lilla, Kovács Brigitta és Kovács Evelin újszászi csapat volt a pusztaszeri lányok ellenfele. Az izgalmas és szoros meccset két szettben a vendégek nyerték meg. Párosban három játszmát játszottak a lányok, a technikásan támadó pusztaszeri Németh Barbara–Buki Napsugár most jobbnak bizonyult a Farkas Lilla–Kovács Evelin duóval szemben. A végső sorrendet a Buki Napsugár Kovács Evelin elleni egyéni meccse döntötte el, amelyben az előbbi játékos hagyhatta el győztesen a pályát, így 3:0 lett a döntő végeredménye a Csongrád-Csanád vármegyei hölgyek javára.