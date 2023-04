Bár a '10-es évtized aranyban fürdése nem most ért véget, és már az elmúlt években is a rivális szombathelyi Falco állította a legerősebb keretet, a Tisza partján azért most sincs különösebb ok a panaszra, ha csak a játékosállományt nézzük, amely az egyik legmélyebb idehaza. A Jabril Durham, Lukács Norbert, Bojan Szubotics, Auston Barnes, Andre Williamson kezdő ötöst sokan megirigyelnék a hazai első ligában. Pongó Máté személyében egy stabil irányító, Jimmy Gavin és Rudner Gábor személyében pedig minőségi mesterlövészek vethetők be. Ha hozzájuk vesszük a lelkes magasember Révész Ádámot, valamint a sérülés miatt a szezon közben kieső Pallai Tamást, gyakorlatilag két NB I.-es szintű, változatos stratégiát kínáló ötös állt Gasper Potocnik vezetőedző rendelkezésére. Ennek ellenére idén is a nyolc között ült fenékre a csapat, noha a szezon előtt a klub éremesélyekről beszélt.

Adódik a kérdés, miért veszíthette el az Olaj a Körmend elleni negyeddöntős párharcot?

1. Dobóteljesítmény

Az alapszakaszban és a rájátszásban együtt hét Szolnok–Körmend mérkőzést láthattunk a 2022-2023-as idényben. És bár mint tudjuk, a playoff mindig más, mint az alapszakasz, érdemes megnézni, hogyan teljesítettek a gárdák ezeken a találkozókon. Az alapszakasz egy magabiztos idegenbeli, 93–79, és egy még magabiztosabb hazai, 106–55 Szolnok-győzelmet hozott. Körmenden szezon közben edzőt és légiósokat is cseréltek, ez valamelyest helyre is billentette a csapatot, Szolnokon pedig nem változott jelentősen semmi.

Lukács Norbert (labdával) triplái is nagyon hiányoztak az Olajbányásznak a Körmend elleni párviadalon

Fotó: Nagy Balázs

Ami szembetűnő, hogy ezeken a meccseken a Potocnik-csapat 50 százalék feletti teljesítménnyel dobott. Ezt a rájátszásban csak egyszer, a harmadik meccsen ugrották meg (57 százalék), a többi találkozón 42, 41, 41 és 46 százalékkal dobtak.

Még jobban kinyílik az olló a hárompontos kísérletek terén.

A hazai 106–55-tel végződő diadal alkalmával 32 kísérletből 17 volt sikeres (53 százalék) – Rudner egymaga 5/7-et dobott –, de a jóval szorosabb körmendi meccs is 42 százalékos, 13/31-es mutatót hozott. Ezzel szemben a rájátszásban 31, 25, 38, 12 (!), és 42 százalék volt a produktum.

2. Hullámzó játék

Ez részben összefügg a fentiekkel. Az Olajbányász a hosszú kispad és erős keret ellenére sem a párharcon belül, sem az egyes mérkőzéseken belül nem tudott állandó jó játékkal előrukkolni. Két meggyőző hazai meccset két pocsék körmendi fellépés követett. Majd az ötödik, sokáig kézben tartott találkozó harmadik negyedében, 33 kapott pont képében érkezett a rövidzárlat. A szezon során az Olaj több mérkőzésen is borzolta szurkolói idegeit azzal, hogy tetemes hátrányt szedett össze – ezeket egyébként jó arányban le tudta dolgozni. Ám a vasárnapi meccsen nem, és ez végül döntőnek bizonyult.

3. Lélektan

A Szolnok és a Körmend párharcában nem csak két csapat, de két szenvedélyes szurkolótábor is farkasszemet nézett. Az tehát már az első feldobás előtt valószínűsíthető volt, hogy az érzelmi faktor tényezővé válhat. Ez így is történt. Az első körmendi találkozón még csak kakaskodás, a másodikon már dulakodás is kialakult, de magán a játékon is érződött, mely csapatot hogyan tüzeli drukkerhada.