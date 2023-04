Kunhegyes–Jászfényszaru 2–2 (2–0)

Kunhegyes, 70 néző.

Vezette: Rajcsányi Sándor.

Kunhegyes: Csík – Szőke I., Kovács G., Andusek, Szabó D., Kocsis T. (Sztojka, 69.), Rózsa S. (Tyukodi R., 76.), Csörögi (Tyukodi A., 57.), Fábián B., Balajti. Edző: Szabó György.

Jászfényszaru: Kovács T. – Kovács B., Pető M. (Vaszicsku, 39.), Németh N., LUDASI, Baranyi (Dancs, a szünetben), Szakali, Péter G., Sóss B., Prága, Szanku. Edző: Kemecsi László.

Gólszerzők: Csörögi (20., 32. – a másodikat tizenegyesből), ill. Ludasi (72.), Szanku (75.).

Kiállítva: Vaszicsku (90+6.).

Két hatalmas védelmi hibával gyors előnyre tettek szert a hazaiak, és mivel vendég részről kimaradt egy büntető, nem tudtak közelebb kerülni a fényszaruiak. A második játékrészben nagy elánnal és harcosan védte kapuját a kunhegyesi gárda, így csak az egyenlítésre futotta a vendégeknek.

Kemecsi László: – Most már látjuk, hogy mit ért a múlt heti bravúr: annyit amennyit ma, a nagy semmit. Most már nem sok minden nyomaszt bennünket, mert sok minden eldőlt ma, de ez meg is látszódott a játékosokon.

Tudósított: Kemecsi László.