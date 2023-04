NB III. Közép csoport

Szolnoki MÁV FC–Meton Dabas FC 4–0 (3–0)

Szolnok, 500 néző, vezette: Kakuk Szabolcs (Juhász, Varga L.)

Szolnok: Csáki – Kópis (Dudok, 75.), Kis B. (Kálmán L., 57.), SZABÓ R., ANTAL – Pelles (Pinto, 65.), LENGYEL (Barna V., 57.), Tisza – TÖMÖSVÁRI, Kalmár (Iván M., 65.), ROKSZIN. Edző: Horváth Csaba.

Gólszerzők: Lengyel (16.), Tömösvári (31. 49.), Kópis (44.),

Fontos mérkőzés várt a hazai gárdára vasárnap délután. Ha nyer, nagy lépést tehet a bentmaradás felé, ellenkező esetben még sok izgalom várhatott volna a csapatra. Az előjelek biztatóak voltak, szolnoki oldalon eredményes tavaszi szereplés, a Dabas neve mellett viszont mindössze egy árva pont szerénykedett a második félévben.

Ideges hangulatban kezdődött a találkozó, amelynek elején egy lesgóllal tette le névjegyet a pályaválasztó, majd rövid időn belül Antalt választották el a labdától gyanús helyzetben a tizenhatoson belül. A játékvezető sípja azonban néma maradt, ám nem sokkal később egy formás támadás végén a középre lőtt labdát Lengyel pofozta a kapuba. Támadásban maradt a MÁV, de Csáki kapuja előtt is adódtak lehetőségek, végül a Tisza-parti együttes növelte előnyét. Félóra elteltével Pelles lépett ki közepén egy mesteri labdával, csak szabálytalanul tudták szerelni, a büntetőt pedig Tömösvári magabiztosan értékesítette. És még nem volt vége, a játékrész hajrájában Kópis remekbe szabott lövéssel 3–0-ra alakította a félidei eredményt.

Szünet után egyből támadólag lépett fel a vendég együttes, de a szépségdíjas gólok mérkőzésén a remek napot kifogó Tömösvári, balról cselezve be magát, gyorsan lehűtötte a kedélyeket, és tovább növelte az előnyt. Horváth Csaba edző azt a luxust is megengedhette magának, hogy húsz perc elteltével már négyet cserélt, további fiataloknak adva ezzel lehetőséget. A biztos vezetés tudatában a könnyedén és helyenként látványosan futballozó Szolnok kissé kiengedett a hajrában, de még így is több helyzetet alakított ki a fellazuló Pest vármegyei alakulat ellen.

Horváth Csaba: – Magabiztos győzelmet arattunk, és nagyot léptünk a bentmaradás felé. Annak pedig külön örülök, hogy ez volt a nyolcadik mérkőzésünk, amelyen nem kaptunk gólt.