Hétvégén rendezték a 36. Budapest Kupa nemzetközi versenyt és ezzel egy időben az U23-as országos bajnokságot, mindkét rendezvénynek az UTE Megyeri úti jégcsarnoka adott otthont.

Előbbi kiemelkedő szolnoki sikert is hozott, az U18-as korosztályban a 90 kilogrammosok között Hoffer Norbert remek versenyzéssel győzött. A lányok +70-es súlycsoportjában Mondok Viktória ötödik lett. Érdekesség, hogy a megyeszékhely judokáival a háború miatt együtt tréningező ukrán cselgáncsozók is eredményesen szerepeltek, és két bronzérmet is szereztek.

Az U23-as ob is szép sikerrel zárult szolnoki szempontból, hiszen 63 kilogrammban Kelemen Adél döntőt vívott, ám ott alulmaradva második helyen végzett, így ezüstérmet szerzett.