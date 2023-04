És futnak, nem is akárhogy!

Mármint az Olajbányász játékosai az Egis Körmend elleni mérkőzésen, az NB I.-es bajnoki rájátszás negyeddöntőjének első, szerdai, hazai összecsapásán. Mindez azért érdemel említést, mert a találkozó két héten belül már az ötödik volt Szolnoknak, márpedig az extrém terhelés miatt a múlt hétvégi kupadöntőben érdekelt csapatok – ilyen az Olaj is – a rájátszás halasztását kérték – sikertelenül.

Ámde hogy fontos a győzelem a hazaiaknak, azt már az első percekben világossá tették. Nagy elánnal vetették magukat a mérkőzésbe, agresszíven védekeztek, birokra keltek az összes lepattanóért. A Körmend leginkább egyszemélyes védekezést mutatott be: a hórihorgas center, Godwin Omenaka négy perc alatt háromszor sapkázta meg a szolnokiakat. Ezzel együtt is egyre hízott a Szolnok előnye. Olyannyira, hogy Kocsis Tamás Körmend-edző a második negyed elején – amikor már 15 ponttal ment az Olaj (36–21) – idegesen a levegőbe csapva hívta magához csapatát. Rendezte is sorait némileg a vendég együttes, a szolnokiak hőfoka is lanyhult, de így is előnnyel (52–40) mehetett szünetre a Tisza-parti alakulat.