Nemzetközi öregfiúk focitornán vett részt nemrég Rodoszon a jászberényi JFC öregfiúk csapata.

– 2019-ben Portugáliában és Jászberényben is volt hasonló torna. Ezeken részt vett az Afandou gárdája is Rodosz szigetéről, így április első hétvégéjén az ő meghívásuknak tettünk eleget. A torna nagyszerű magyar sikerrel zárult – számolt be az eseményről hírportálunknak Kiss Attila.

Négy csapat részvételével, két keresztjátékkal indult a torna, melynek első mérkőzésén a szlovén Tabor Sezana csapata verte a házigazdákat, míg a JFC hatalmas csatában győzte le 2:1-re a portugál Gil Vicente gárdáját. A bronzmérkőzésen a portugálok magabiztosan verték az Afandou öregfiúkat, a döntőben pedig a berényiek esélyt sem adtak a szlovéneknek, Német Gyula és Német Gábor góljaival 3:0 arányban diadalmaskodtak. Ezzel a minitorna győztesei lettek.

Megtudtuk, a foci mellett kirándulásra is jutott idő.

A jászberényi futballisták megtekintették Rodosz nevezetességeit, többek között a Nagymesteri Palotát, a Lovagok utcáját, a Mandraki-kikötőt. Eljutottak Kallitheába, Lindosz városába, Afandouba is. Jártak Athénban is, ahol megcsodálhatták az Acropolist, a Parthenont és a Plaka negyedet. A következő négyes torna házigazdája a szlovén Tabor csapata lesz.