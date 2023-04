Keleti csoport

Vasárnap, 16.00

Facultas-Tiszafüredi VSE–Termálfürdő FC

Az őszi hullámvölgynél is nehezebb időszakot él meg most a Tiszafüred csapata. Az egymás után elszenvedett négy vereségre még az első körben sem volt példa, igaz, az Eger kivételével erős ellenfelekkel szemben maradtak alul. Ez akkor sem jött jókor, különösen az ezt megelőző jó szereplés fényében. A Pénzügyőr elleni csütörtöki találkozó ugyan jól indult Dorcsák Zoltán edző csapata számára, de a megszerzett vezetés után négy perc alatt fordított a hazai gárda. A szünet után is mindössze kilenc minutum kellett a vendéglátónak, hogy további két rúgott góllal súlyosnak számító vereséget (4–1) mérjen rájuk.

A Termálfürdő elleni odavágó mérkőzésen sima győzelmet arattak a Tisza-tó partiak, ám a vasárnapi találkozó nem ígérkezik ilyen egyszerűnek, hiszen a tiszaújvárosi együttes az utolsó öt mérkőzését egyaránt megnyerte és elkerült a kieső helyről.