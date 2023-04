Kezdjük a forduló meglepetésével a feljutásra törő MTK sorozatban másodszor kapott ki, ezúttal a Siófok otthonában maradtak alul Bognár Istvánék.

A harmadik helyen tanyázó Ajka ismét nyert, és már csak nyolc pont a hátránya a második MTK mögött, és öt egység az előnye az elmúlt évadban még NB I-es Gyirmóttal szemben. Az egykori szolnoki edző, Csábi József február 21-én vette át a Kazincbarcika irányítását, ezt követően öt mérkőzésen át veretlen maradt csapata. A legutóbbi három meccsüket viszont elveszítették, vasárnap Tiszakécskén maradtak alul.

Érdekesség, hogy a barcikaiak keretében öt olyan futballista is szerepelt, akik az elmúlt időszakban jászberényi és szolnoki színekben is megfordultak. Sikerükkel a kécskeiek hét ponttal távolodtak el a 16.,azaz osztályozós helyen álló Nyíregyházától. Az utóbbiaknak csak egy pontra futotta a vendég, kieső helyen Békéscsabaiakkal szemben Egyre nehezebb van a kieső pozícióban szerénykedő dorogi együttes, amelyik most a Győr otthonában szenvedett vereséget. A forduló hétfő esti záró meccsén a listavezető DVTK otthonában értékes pontot szerzett a kiesés elől menekülő Mosonmagyaróvár.

Eredmények: Tiszakécskei LC–Kazincbarcika SC 1–0, BFC Siófok–MTK Budapest 2–1, Soroksár SC–Gyirmót FC Győr 1–1, FC Ajka–Pécsi MFC 1–0, Csákvár– Budafoki MTE 0–1, Nyíregyháza Spartacus FC–Békéscsaba 1912 Előre 1–1, ETO FC Győr–Dorogi FC 2–0, Szombathelyi Haladás–Szentlőrinc 1–1 , Kozármisleny–Szeged 3–2, Diósgyőr–Mosonmagyaróvár 1–1.

A bajnokság állása: 1. Diósgyőr 71 pont, 2. MTK Budapest 66, 3. FC Ajka 58, 4. Gyirmót 53, 5. Szeged 51, 6. Pécsi MFC 49, 7. Szombathelyi Haladás 45, 8. Soroksár 45, 9. ETO FC Győr 43, 10. BFC Siófok 42, 11. Budafoki MTE 41, 12. Tiszakécske 40, 13. Kazincbarcika 38, 14. Csákvár 37, 15. Mosonmagyaróvár 36, 16. Nyíregyháza Spartacus 33, 17. Szentlőrinc 33, 18. Kozármisleny 32, 19. Békéscsaba 30, 20. Dorogi FC 27 pont.